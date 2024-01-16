В Беларуси запретили майонез известной марки 1 16.01.2024, 20:41

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Что в нем обнаружили.

Марку майонеза Hellmannʼs, а точнее «Hellmannʼs настоящий» российского производителя ООО «КДВ Тула» запретили ввозить и продавать в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта.

Эксперты заявили, что при производстве продукции применяется недопустимая пищевая добавка — антиокислитель Е385. Правда, производитель этого и не скрывал, тот указан в маркировке.

«Антиокислитель Е385 может использоваться только при производстве соусов на основе растительных масел, соусов майонезных, кремов на растительной основе», — отметили в Госстандарте.

Также нарекания вызвало то, что на упаковке указано несколько режимов хранения (от 00С до + 100С включительно — 150 суток, свыше 100С до + 180С включительно — 90 суток).

«Не позволяет потребителю (приобретателю) определить, при каких именно условиях хранения, из перечисленных на потребительской упаковке, хранилась данная продукция с даты ее изготовления, что может ввести его в заблуждение», — считают эксперты.

Hellmann’s — американская торговая марка, которые используются для одной и той же линейки майонезов, кетчупов, горчицы, соусов, заправок для салатов, приправ и других пищевых продуктов. С 2000 года она принадлежат британской многонациональной компании Unilever.

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