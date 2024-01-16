Путин заявил, что россияне возвращаются с Запада из-за «общих туалетов» 2 16.01.2024, 20:45

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Ранее губернатор Петербурга заявил, что россияне воюют за туалеты.

Эмигрантам, покинувшим Россию, «очень трудно жить» в тех странах, где не уважают «традиционные нормальные человеческие ценности», и поэтому они хотят вернуться. Такими сведениями поделился президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских субъектов.

«Общие туалеты для мальчиков и для девочек, еще что-то такое — это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал по разным соображениям, они уже многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными нормальными человеческими ценностями», — говорит Путин на видео, опубликованное журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

14 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, общаясь в госпитале с получившими ранения на войне с Украиной военными, сказал, что тем, кто видел гендерно-нейтральные туалеты в школах Донбасса, не нужно объяснять, за какие ценности ведется борьба.

В 2022 году Россия пережила две массовых волны эмиграции: весной после полномасштабного вторжения в Украину и осенью после объявления мобилизации. Согласно расчетам проекта Re: Russia, который проанализировал различные оценки числа эмигрантов, с начала войны из России уехали от 817 тыс. до 922 тыс. человек. Как отмечал журнал The Economist, политическая эмиграция из России стала самой массовой с 1920-х годов, когда жители страны бежали от большевистского террора и Красной армии. Одним из результатов крупнейшей с распада СССР волны эмиграции стало снижение трафика на улицах Москвы — по итогам одиннадцати месяцев 2023 года число выезжающих на столичные дороги автомобилей сократилось на 4% год к году, или на 130 тыс. штук в сутки.

В конце декабря 2023 года стало известно, что программа переселения соотечественников, в рамках которой российское гражданство предлагается живущим за рубежом выходцам из РФ, а также их потомкам, стремительно теряет популярность. За первые три квартала 2023 года в рамках программы, целью которой декларировалась «стабилизация численности населения России», на учет было поставлено всего 34,4 тыс. человек. Миграционный прирост в первом полугодии 2023 г. снизился приблизительно в два раза относительно последних лет.

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