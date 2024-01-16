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ЕС объявил о начале конфискации резервов России

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  • 16.01.2024, 21:02
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ЕС объявил о начале конфискации резервов России

Активы Центробанка РФ на $300 млрд были заморожены в 2022 году.

Страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов, полученных от $300 млрд замороженных активов России, в интересах Украины, заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Он и его коллеги подтвердили «твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе». «Работа на техническом уровне уже началась, и мы собираемся достичь скорого прогресса», — подчеркнул ван Петегем.

Активы Центробанка России на $300 млрд были заморожены странами G7 и Австралией в 2022 году после начала войны в Украине. Более $220 млрд находятся в ЕС: они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах. В Киеве неоднократно призывали передать эти средства на восстановление страны. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что это будет «справедливым и законным» шагом, а также сигналом для всех «потенциальных агрессоров» в мире.

В декабре 2023-го Еврокомиссия утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных российских активов и разрешила направить полученные средства (windfall tax) на помощь Украине. Сообщалось, что ЕК рассчитывает собрать на эти цели до €15 млрд.

В конце декабря США начали срочные переговоры с союзниками по «Большой семерке» (G7) об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, писала The New York Times. Белый дом настаивает, чтобы Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония выработали стратегию для решения этого вопроса к 24 февраля — второй годовщине вторжения.

До этого США предложили странам G7 признать себя «пострадавшими» от российской агрессии против Украины и на этом основании конфисковать все замороженные резервы Центробанка. Далее планируется перечислять эти средства Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). При этом переводы будут засчитываться в качестве «аванса» в рамках компенсации за ущерб от войны, который должна будет выплатить Россия для заключения мира.

Вместе с тем решения еще не приняты, и ряду стран, включая США и Великобританию, потребуется внести изменения в законодательство, чтобы создать необходимые полномочия для проведения таких изъятий.

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