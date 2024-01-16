Искусственный интеллект включат в программу обучения в минском инязе 1 16.01.2024, 21:20

Возможность изучать иностранные языки при помощи нейросетей получат студенты, поступившие в 2022 году.

Стало известно, что искусственный интеллект включит в программу обучения Минский государственный лингвистический университет. Подробности сообщила ректор МГЛУ Наталья Лаптева.

Она уточнила, что дисциплины, связанные с использованием нейросетей в программе обучения иностранным языкам, уже были введены в учебный план по специальности «современные иностранные языки». Ректор добавила, что возможность изучать иностранные языки при помощи нейросетей получат те студенты, которые поступили в 2022 году, уточнив, что в их учебном плане данные дисциплины будут на третьем курсе.

Кроме того, Лаптева обратила внимание на то, что уже в 2024/2025 учебном году в МГЛУ может появиться новая специальность. Речь идет про «цифровую лингвистику». Она сказала, что сейчас готовятся подавать пакет документов для утверждения указанной специальности в качестве одной их тех, которая будет предложена абитуриентам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».