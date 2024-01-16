Искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека

Искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека1
- 16.01.2024, 22:13
Пока ИИ может писать только на английском и немного на французском языках.
Ученые из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби расширили возможности искусственного интеллекта. Теперь он умеет имитировать почерк человека.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пока искусственный интеллект может писать только на английском и немного на французском языках. С арабским возникли сложности.
ИИ способен имитировать почерк кого-либо на основании только нескольких абзацев письменного материала. Такого результата исследователям удалось добиться при помощи трансформаторной модели — это тип нейронной сети, который разработали для изучения контекста и значений данных.
Планируется, что подобные новые возможности ИИ будут применять, в частности, люди с ранениями, у которых нет возможности взять ручку в руку.
Также технология создает риски для массовых подделок почерка — из-за этого придется разработать инструменты борьбы с подобным мошенничеством.
Исследователи заявили, что планируют применить такие возможности ИИ в реальных программах в ближайшие месяцы.