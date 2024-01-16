Зеленский о войне с РФ: Этот год должен стать решающим 16.01.2024, 22:24

Владимир Зеленский

Украина не может допустить замораживания конфликта.

Украина не может допустить замораживания конфликта с Россией, потому что он неизбежно возобновится. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцарии), которое его Офис транслировал в YouTube.

По его мнению, 2024 год будет переломным в ходе полномасштабного вторжения, и призвал союзников сделать вклад в победу Украины, а не в попытки склонить РФ к перемирию.

«Этот год должен стать решающим. Может ли замораживание войны в Украине стать ее концом? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова. Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе... Были очень влиятельные гаранты этого процесса, такие как канцлер Германии и президент Франции того времени. Но [президент РФ Владимир] Путин – хищник, который не удовлетворяется замороженными продуктами», – сказал президент.

Зеленский отметил, что именно призывы к Украине «не эскалировать» привели к большим потерям после 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. Снижение поддержки сейчас автоматически растягивает время, когда будет длится война, считает он.

«Мы должны дать возможность ответить на самый важный вопрос – война закончится миром, справедливым и стабильным. И я хочу, чтобы вы стали частью этого мира, начиная с этого момента, чтобы приблизить его. И вы нужны нам в Украине – строить, реконструировать, восстанавливать жизнь. Каждый из вас может быть еще более успешным вместе с Украиной», – сказал он, обращаясь к собравшимся на форуме.

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