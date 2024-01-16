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Во Франции погиб 36-летний белорус

  • 16.01.2024, 22:58
  • 3,628
Во Франции погиб 36-летний белорус
Руслан Ковалевич. Фото с его аккаунта в инстаграме

Вероятно, он был водителем фуры.

Руслан Ковалевич перестал выходить на связь 10 января 2024 года во французском Мирамасе. Объявление о его розыске размещали волонтеры отряда «Пульс». Сейчас его жена сообщила о смерти мужчины.

«Спасибо всем неравнодушным за поиски моего мужа. Моего мужа больше нет», — написала девушка.

Других обстоятельств исчезновения мужчины не приводится. Вероятно, он был водителем фуры.

В социальных сетях 36-летнего Руслана Ковалевича есть снимки со свадьбы — три месяца назад он женился.

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