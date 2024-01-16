Во Франции погиб 36-летний белорус
- 16.01.2024, 22:58
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Вероятно, он был водителем фуры.
Руслан Ковалевич перестал выходить на связь 10 января 2024 года во французском Мирамасе. Объявление о его розыске размещали волонтеры отряда «Пульс». Сейчас его жена сообщила о смерти мужчины.
«Спасибо всем неравнодушным за поиски моего мужа. Моего мужа больше нет», — написала девушка.
Других обстоятельств исчезновения мужчины не приводится. Вероятно, он был водителем фуры.
В социальных сетях 36-летнего Руслана Ковалевича есть снимки со свадьбы — три месяца назад он женился.