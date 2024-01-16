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Осужденная за песню группы «Океан Ельзи» Мерием Герасименко покинула Беларусь

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  • 16.01.2024, 23:09
  • 3,462
Осужденная за песню группы «Океан Ельзи» Мерием Герасименко покинула Беларусь
Мерием Герасименко

Страну также покинули владелец бара «Банки-бутылки» и его жена.

Мерием Герасименко, которую осудили на три года «домашней химии» за песню «Океана Эльзи», покинула Беларусь.

Об этом певица написала в соцсетях.

«Добби свободен» — в этих словах, сейчас для меня столько смысла. Если бы у меня спросили, «что для тебя счастье?», я бы с уверенностью сказала: «Свобода! Свобода передвижения, свобода мыслей, свобода заниматься тем, что любишь и чем горишь. Свобода — это самое главное для меня.

Сегодня я проснулась счастливой…

Я покинула Беларусь! Этому событию суждено было произойти», — написала певица.

Беларусь также покинули владелец бара «Банки-бутылки» и его жена. Андрей и Мария Жук сейчас находятся в Варшаве.

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