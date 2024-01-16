Осужденная за песню группы «Океан Ельзи» Мерием Герасименко покинула Беларусь

Осужденная за песню группы «Океан Ельзи» Мерием Герасименко покинула Беларусь3
- 16.01.2024, 23:09
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Страну также покинули владелец бара «Банки-бутылки» и его жена.
Мерием Герасименко, которую осудили на три года «домашней химии» за песню «Океана Эльзи», покинула Беларусь.
Об этом певица написала в соцсетях.
«Добби свободен» — в этих словах, сейчас для меня столько смысла. Если бы у меня спросили, «что для тебя счастье?», я бы с уверенностью сказала: «Свобода! Свобода передвижения, свобода мыслей, свобода заниматься тем, что любишь и чем горишь. Свобода — это самое главное для меня.
Сегодня я проснулась счастливой…
Я покинула Беларусь! Этому событию суждено было произойти», — написала певица.
Беларусь также покинули владелец бара «Банки-бутылки» и его жена. Андрей и Мария Жук сейчас находятся в Варшаве.