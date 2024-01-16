Поставки Киеву Taurus вынесут на голосование в Бундестаге 2 16.01.2024, 23:15

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Против поставок крылатых ракет уже много месяцев выступает канцлер Шольц.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС намерен усилить давление на правительство Германии в вопросе о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Фракция консервативных партий внесет предложение о голосовании в бундестаге о возможности передачи Киеву Taurus, сообщил ее глава, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц во вторник, 16 января, передает DW.

Мерц надеется и на поддержку депутатов правящего большинства

По его словам, данное предложение будет внесено во второй половине дня 17 января после доклада уполномоченной бундестага по делам военнослужащих бундесвера Эвы Хёгль. «Мы оцениваем ситуацию в Украине как все более критическую», - заявил Мерц. У украинской армии на данный момент «нет никаких перспектив «оттеснять российские войска, пояснил он. В связи с этим ракеты Taurus могли бы внести вклад в новые успехи ВСУ, уверен лидер немецкой оппозиции.

Мерц выразил надежду, что при поименном голосовании о поставках Taurus в бундестаге за это могли бы высказаться некоторые депутаты правящей коалиции, которые в последнее время заявляли о необходимости предоставления дальнобойных ракет Украине. Тем самым они могут «подкрепить делами свои слова», добавил политик.

К быстрому решению о поставках крылатых ракет Taurus Украине в тот же день призвал сопредседатель входящей в правящую коалицию партии «Союз-90»/«зеленые» Омид Нурипур. Правительство практически ежедневно изучаетет возможности еще большей поддержки Украины, при этом речь идет и о Taurus, заявил он телеканалу Welt. «Пришло время» дать украинцам ответ Германии на их запрос о предоставлении таких ракет, поскольку «они это заслужили», добавил он.

Шольц не решается на поставки Taurus уже много месяцев

Дискуссии о необходимости передачи ракет Taurus Украине продолжаются много месяцев. Против этого до сих пор выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как считают СМИ, Шольц не решается утвердить поставки в том числе из-за того, что ракеты Taurus способны достигать целей, расположенных в глубине российской территории. Кроме того, как писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлину пришлось бы предоставлять Украине геоданные или обслуживающий персонал, что тоже является серьезной проблемой. «Возможность того, что Германию могут начать рассматривать как участника войны, является легитимной причиной отказаться от поставок определенной системы оружия», считает издание.

Позицию канцлера резко критикуют и партнеры социал-демократов по правящей коалиции - «Союз-90»/«зеленые» и Свободная демократическая партия. За поставку Taurus также высказался экс-президент ФРГ Йоахим Гаук. Taurus - одни из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью действия 500 километров. Считается, что они являются предельно эффективным средством для разрушения бункеров и мостов.

Тем не менее официальный представитель правительства ФРГ заявил 3 января, что позиция Берлина остается неизменной.

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