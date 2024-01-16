«Парень заплатил за вход, но потом передумал» 1 16.01.2024, 23:44

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Белоруски поделились историями своих Tinder-свиданий.

Сервисы для знакомств похожи на рулетку: кто-то находит там свою любовь, а кто-то ограничивается исключительно «приключениями». Героини «Нашай Нiвы» поделились своим опытом поиска партнера в Tinder.

Света, 29 лет: «Хотел, чтобы мои друзья оплатили его стройку»

Алексей казался простым хозяйственным парнем: к моменту нашей встречи он уже достроил квартиру в «Новой Боровой» и начал возводить дом в Воложине. После нескольких свиданий он предложил съехаться, но не в готовую квартиру, а в тот дом, который представлял собой голую «коробку» без какой-либо отделки. Я не согласилась, но само предложение меня радовало — я думала, что это показатель его серьезных намерений.

В скором времени парень начал узнавать, есть ли у меня сбережения и сколько зарабатывают мои друзья. Слово за слово, и Алексей говорит: «Давай ты возьмешь в долг у друзей, чтобы я закончил здесь ремонт. Представь, как мы счастливо заживем в этом доме». Хорошо, что мне хватило мозгов понять, что это — схема развода на деньги, и уйти. Но я часто думаю, нашел ли он дурочку, которая на это согласилась.

Карина, 30 лет: «Парень заплатил за вход, но потом передумал»

Летом, когда была жара, парень из Тиндера пригласил меня в аквапарк. Приехали: на входе он предложил за меня заплатить — я согласилась. Билет стоил рублей 25 и покрывал полный день.

Мы разделись, заняли лежаки. И тут началось: он то тащил меня в воду, то настойчиво предлагал намазать спину солнцезащитным кремом. А минут через 20-30 неожиданно выдал вопрос: «Как я тебе?». Я растерялась и сказала, что какие-то выводы делать рано, так как мы только познакомились и еще толком не успели узнать друг друга.

Такой ответ его разочаровал. Парень сказал, что если он мне мешает, то может отодвинуть свой лежак в другое место. А подумав немного, добавил: «Верни мне деньги за вход. Думаю, так будет честно». Из первоначальной суммы он забрал 20 рублей, а остальные пять оставил как плату за пользование моей солнцезащиткой — таким благородным мужчиной оказался.

Ольга, 25 лет: «Называл женщин халявщицами»

Моего спутника звали Виктор. Парню недавно исполнилось 33 года, у него была своя квартира и собака: казалось, вот он — нормальный взрослый мужчина. Из переписки я узнала, что Витя в разводе, но в душу не лезла и о причинах расставания не спрашивала.

Мы встретились в кафе и сразу же начались «колокольчики». То он злился на то, что сейчас папы гуляют с колясками, хотя это не «мужское дело», то очень неуклюже пытался навязать мне секс. Когда понял, что ему сегодня ничего не светит, начал злиться и называть всех женщин халявщицами. В общем, мне быстро стало понятно, в чем истинная причина его развода.

Ирина, 24 года: «Все женщины изменяют»

Как-то я согласилась на свидание с Игорем — разведенным журналистом. По переписке казалось, что он такой прогрессивный молодой человек, но интуиция все равно говорила, что что-то с этим парнем не так. И она меня не подвела.

Оказалось, парень свято верит, что абсолютно все женщины изменяют, ведь это «в нашей природе». Поэтому, по его словам, мужчине нужно контролировать свою даму и ограждать ее от встреч с подругами — «для безопасности существа, которое не может удержать свое либидо». Это, если что, его прямая цитата.

После таких открытий дальнейший спич о том, что женщина должна встречать мужа с пирогами, казался просто детским лепетом. После этого Тиндером я больше не пользовалась. Но сейчас мне странно, что это мужчины жалуются, что нормальных девушек нет.

Наташа, 36 лет: «Он просто искал бесплатную няню»

К тому, что большинство моих знакомых из Тиндера в разводе, я отношусь нормально — все-таки нам не по 17 лет. То, что у многих мужчин от предыдущих браков остались дети, тоже вполне естественно. Поэтому, когда меня позвал на свидание Олег — «воскресный» папа двух детей-подростков, я без задней мысли согласилась.

На встрече он много спрашивал, люблю ли я детей, быстро ли нахожу общий язык с ними. Изначально мне это нравилось — в эти моменты он казался таким идеальным заботливым отцом. Через три свидания он предложил провести выходные вместе с его детьми: мол, нам всем пора познакомиться. Я волновалась, но согласилась.

Когда пришла к нему, он представил меня наследникам, а потом засобирался в гараж — просто бросив меня с ними. Оказалось, ему не с кем было оставить сыновей, а найти «сиделку» через приложение для знакомств показалось ему самым простым и надежным вариантом.

Тот день я провела с его детьми — они же не виноваты, что их отец мудак. Но позже, в этот же вечер, я заблокировала его контакт.

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