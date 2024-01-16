Залужный поговорил с Бауэром
- 16.01.2024, 23:57
Обсудили возможность объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы над РФ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел 16 января телефонный разговор с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Об этом Залужный написал в Telegram.
Беседа, по словам Залужного, состоялась в преддверии заседания Совета Украина – НАТО в военном формате на уровне главнокомандующих и начальников генеральных штабов.
«Проинформировал адмирала Бауэра о ситуации на фронте. В этом контексте обменялись мнениями по тактике и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения», – написал главком ВСУ.
По его словам, Бауэр подчеркнул, что в войне такой интенсивности и масштаба именно технологии играют важную роль.
«Обсудили перспективу и возможность объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы», – подчеркнул Залужный.
Отмечается, что стороны договорились подробно обратить внимание на ряд важных вопросов на заседании 17 января, к которому Залужный присоединится в формате видеоконференции.