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Минздрав направил специальную комиссию в роддом Солигорска

  • 17.01.2024, 0:59
Минздрав направил специальную комиссию в роддом Солигорска

Женщина пожаловалась на халатное отношение медиков.

В Солигорскую ЦРБ направлена специальная комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи после поста пациентки в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия была создана по приказу министра здравоохранения. Ее возглавила замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя» Елена Гошкевич. По распоряжению министра в Солигорск, для оценки ситуации на месте, был направлен заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич. В состав комиссии вошли специалисты РНПЦ «Мать и дитя», акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи, представители кафедр БГМУ.

«Сегодня члены комиссии выехали в солигорскую больницу для проведения анализа случившегося. Они изучили ситуацию, о которой рассказала пациентка в одной из социальных сетей, встретились с представителями роддома и дежурной бригадой, изучили медицинскую документацию и записи системы видеонаблюдения. Задача специалистов, вошедших в состав комиссии Министерства здравоохранения, оценить все этапы оказания медицинской помощи женщине», — сообщает Минздрав.

Что именно произошло в больнице, в министерстве не стали уточнять. Но об этом обмолвились в государственных СМИ: в соцсетях женщина пожаловалась на халатное обращение медиков роддома в Солигорске, из-за чего пострадал ее новорожденный сын.

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