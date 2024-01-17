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Politico: Байден позвал лидеров Конгресса на встречу в Белом доме

  • 17.01.2024, 1:07
Politico: Байден позвал лидеров Конгресса на встречу в Белом доме

Будут обсуждать помощь Украине.

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на встречу в среду, 17 января, чтобы обсудить текущие дискуссии по законопроекту, предусматривающему, в том числе, и оказание помощи Украине. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на трех неназванных собеседников, знакомых с запросом.

Среди ожидаемых участников встречи: лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

По словам двух собеседников журналистов, ожидается, что на мероприятии также будут присутствовать руководители ключевых комитетов, в том числе возглавляющие комитеты по ассигнованиям.

Ранее Байден заявил, что республиканцам «прийдется заплатить за очень многое», если они не одобрят в Конгрессе дополнительное финансирование военной помощи для Украины.

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