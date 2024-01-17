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Зеленский и Дуда встретились в Давосе

  • 17.01.2024, 3:42
Зеленский и Дуда встретились в Давосе

Президент Польши заверил в политике поддержки.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает «Польское радио».

В ходе встречи лидеры двух государств посетили выставку, которая посвящена военным преступлениям России. Она проходила в Украинском доме в Давосе.

«Я заверил президента Владимира Зеленского, что политика в отношении Украины будет стабильной, это будет политика поддержки все время», - отметил Дуда.

По его словам, уже через несколько дней Киев посетит новый премьер Польши Дональд Туск.

Он добавил, что верит в способность вести хорошую политику в отношении Украины вместе с польским правительством.

Также Дуда отметил, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей укрепит безопасность его страны. Он подчеркнул, что Украина нуждается в мощной поддержке Запада, в том числе в плане вооружения.

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