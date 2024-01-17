Госдума РФ запретила иностранцам анализировать российскую экономику 17.01.2024, 5:51

Законопроект депутаты одобрили в первом чтении.

Зарубежные аналитические компании лишатся возможности изучать товарные рынки и потребительское поведение в России. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении.

В случае окончательного принятия документа, право проводить подобные исследования будет только у тех фирм, 80% уставного капитала которых принадлежат российским юридическим или физическим лицам. Причем такие компании должны иметь годовую выручку не меньше 30 млн рублей, базироваться в России, обладать местной регистрацией и пользоваться отечественными техническими средствами. Все собранные ими данные также будут храниться в РФ.

Поправки внесут в закон о госрегулировании торговой деятельности (ФЗ-381). После этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна создать специальный реестр для учета аналитических компаний, занимающихся исследованиями товарных рынков.

Авторы законопроекта считают, что иностранцы не должны отслеживать изменение цен и динамику расходов россиян, поскольку такая информация может использоваться «недружественными» государствами, чтобы «сдерживать экономический рост» России и негативно воздействовать на ее безопасность. «Это и продовольственная безопасность, и безопасность в области здравоохранения, фармацевтическая и так далее», — уточнил соавтор инициативы Владимир Гутенев.

В свою очередь его коллега Антон Горелкин заявил, что после начала войны в Украине из России ушли многие иностранные компании, но продолжают работать зарубежные аналитические фирмы, например Ipsos, GfK и Nielsen. Они собирают, изучают и продают данные о потребительских предпочтениях, настроениях, финансовых возможностях и здоровье россиян, но, как используется эта информация, неизвестно, отметил депутат. По мнению Горелкина, «с большой долей вероятности» она «превращается в аналитические отчеты для зарубежных правительств» и применяется для «коррекции санкций».

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