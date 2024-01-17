закрыть
17 января 2024, среда, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Раздельные уборные для Путина и Лаврова

2
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 17.01.2024, 8:20
  • 5,666
Раздельные уборные для Путина и Лаврова

Все остальное — потом.

Радуйся, народ российский. Ваша первейшая потребность реализуется. Похоже, под март 2024 года. В «желтой жаркой Африке. в центральной ее части».

Советник президента Центральноафриканской Республики Фидель Нгоуандика заявил, что власти страны хотят, чтобы Россия построила свою военную базу на территории ЦАР. Уже выделен участок на базе в Беренго, в 80 км от столицы Банги. Боже … Мы об этом мечтали всей Россией.

Нгоуандика сказал, что на участке, который ЦАР готова предоставить России, можно после подготовки инфраструктуры разместить 10 тыс. военнослужащих. И казармы есть. Десять тысяч! Как же мы, россияне, хотим там оплачивать наших военных!

Но вот серьезный вопрос – казармы с раздельными уборными? У Путина и Лаврова эта тема сейчас геополитически важная.

Что, друзья россияне, нам это с вами надо – содержать войско в Африке?

Кстати, этот Фидель – парень не промах. Лавровский новояз он освоил, сыплет им уверенно, только деньги давай: «Мы на 1000% привержены России, и считаем, что Российская Федерация должна оставаться с нами. Если Россия бросит нас сегодня, нас сожрут западники, которые были с нами со времен независимости и которые ничего не сделали для нашей страны».

Вот тебе, Байден! Получай! За то, что цены на яйца в России повысил!

Кстати, если задуматься над тем, что сказал Фидель, то выходит, что режим в ЦАР сидит только на путинской поддержке, т.е. ресурсах, которые Путин выкачал из России и отдал режиму в ЦАР. Без этой поддержки он падет. Проговорился, Нгоуандика.

Но вернемся к главной теме. Как же так, Фидель? Неужели «западники» первым делом не покрыли ЦАР совместными уборными? Не заставили вас создать семьи с родителем № 1 и родителем № 2? Ведь это их первейшая цель, как объяснили бы какой-нибудь Нарышкин или Володин. Все остальное потом.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»