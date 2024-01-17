Раздельные уборные для Путина и Лаврова 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

17.01.2024, 8:20

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Все остальное — потом.

Радуйся, народ российский. Ваша первейшая потребность реализуется. Похоже, под март 2024 года. В «желтой жаркой Африке. в центральной ее части».

Советник президента Центральноафриканской Республики Фидель Нгоуандика заявил, что власти страны хотят, чтобы Россия построила свою военную базу на территории ЦАР. Уже выделен участок на базе в Беренго, в 80 км от столицы Банги. Боже … Мы об этом мечтали всей Россией.

Нгоуандика сказал, что на участке, который ЦАР готова предоставить России, можно после подготовки инфраструктуры разместить 10 тыс. военнослужащих. И казармы есть. Десять тысяч! Как же мы, россияне, хотим там оплачивать наших военных!

Но вот серьезный вопрос – казармы с раздельными уборными? У Путина и Лаврова эта тема сейчас геополитически важная.

Что, друзья россияне, нам это с вами надо – содержать войско в Африке?

Кстати, этот Фидель – парень не промах. Лавровский новояз он освоил, сыплет им уверенно, только деньги давай: «Мы на 1000% привержены России, и считаем, что Российская Федерация должна оставаться с нами. Если Россия бросит нас сегодня, нас сожрут западники, которые были с нами со времен независимости и которые ничего не сделали для нашей страны».

Вот тебе, Байден! Получай! За то, что цены на яйца в России повысил!

Кстати, если задуматься над тем, что сказал Фидель, то выходит, что режим в ЦАР сидит только на путинской поддержке, т.е. ресурсах, которые Путин выкачал из России и отдал режиму в ЦАР. Без этой поддержки он падет. Проговорился, Нгоуандика.

Но вернемся к главной теме. Как же так, Фидель? Неужели «западники» первым делом не покрыли ЦАР совместными уборными? Не заставили вас создать семьи с родителем № 1 и родителем № 2? Ведь это их первейшая цель, как объяснили бы какой-нибудь Нарышкин или Володин. Все остальное потом.

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