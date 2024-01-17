В российском Белгороде дважды раздались мощные взрывы 17.01.2024, 8:30

3,798

Власти заявили об атаке ракет и БПЛА.

В России ночью и утром 17 января снова было неспокойно, передает obozrevatel.com.

Жители Белгорода и Белгородского района жаловались на громкие взрывы и звуки, похожие на прилеты, но в российском Минобороны настаивали, что сбили «все ракеты и дроны киевского режима».

Об этом сообщают российские СМИ. В регионе была объявлена ракетная опасность.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Над областью сбито семь БПЛА. В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственного сооружения. В одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются. В светлое время суток проведем дополнительный осмотр», – отметил чиновник.

Как уже уточнили в Министерстве обороны РФ, семь ракет РСЗО и 4 украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью.

«17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – заявили в ведомстве.

Позже ночью губернатор Гладков снова сообщил о работе российской ПВО над Белгородом и Белгородским районом и заявил о «сбитии нескольких воздушных целей».

«По предварительным данным – пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место», – написал он.

А уже утром в российском минобороны снова заявили о «пресеченной попытке террористической атаки» на Белгород.

«Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», – выдали в МО РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».