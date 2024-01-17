У Байдена тонко потроллили Путина 1 17.01.2024, 8:39

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Джейк Салливан раскрыл стратегию США и главный просчет Кремля.

Стратегия США заключается в лишении России доступа к критическим ресурсам и предоставлении Украине технологий, которые могут изменить ситуацию на поле боя, заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Путин недооценил людей, которых в течение двух лет поддерживает коалиция из более чем 50 партнеров во главе с Соединенными Штатами в борьбе с противником, экономика которого в 10 раз больше, население втрое больше, а армия когда-то была второй лучшей в мире», – подчеркнул он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Представитель Администрации США пояснил, что диктатор Владимир Путин не только потерпел неудачу в Украине, но и своим вторжением укрепил украинский суверенитет, а стремясь уничтожить НАТО, он тем самым укрепил Альянс.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку необходимых ресурсов для предоставления оружия Украине. Это требует того, чтобы мы наращивали нашу собственную оборонно-промышленную базу, одновременно лишая Россию доступа к критически важным ресурсам», – отметил он.

Салливан также добавил, что США работают над внедрением инноваций с партнерами и особенно с частным сектором, чтобы помочь Украине решить ключевые технологические вызовы и укрепить позиции на поле боя.

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