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Полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий освобождения Крыма

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  • 17.01.2024, 8:46
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Полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий освобождения Крыма

Это можно сделать, не проводя сухопутной операции.

Деоккупация Украины начнется с захваченного РФ Крыма, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Для этого есть разные механизмы. К примеру, можно освободить полуостров, не проводя сухопутной операции», - подчеркнул он в интервью для «24 Канала».

Он пояснил, что если у Сил обороны Украины будет достаточное количество дальних средств поражения – то в течение нескольких недель, максимум через 1,5–2 месяца с помощью авиации и ракет Крым переводится в оперативное окружение.

Эксперт уверен, что ВСУ нужно достаточное количество ATACMS, даже с дальностью 160 километров. Если их будет несколько сотен, то практически весь сухопутный коридор, начиная от Ростова и заканчивая Мелитополем – будет под контролем.

Также аналитик не исключает, что после завоевания преимущества в воздухе и уничтожение ПВО оккупантов в Крым могли бы зайти истребители F-16 для выполнения боевой работы. Для этого нужно более 100 самолетов.

«Самолеты могут затопить весь российский Черноморский флот примерно за месяц», – сказал летчик-инструктор.

Свитан добавил, что пара эскадрилий может взять под контроль всю акваторию Черного моря, при этом авиация ВСУ может неплохо отработать и по вражеским подлодкам.

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