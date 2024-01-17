Жена Пескова решила рассказать о «величии России» и опозорилась

Жена Пескова решила рассказать о «величии России» и опозорилась1
- 17.01.2024, 8:52
- 7,044
Супругу пресс-секретаря Кремля быстро поставили на место.
Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка в своем аккаунте в Instagram поздравила всех с Днем фигурного катания, спровоцировав негативные комментарии в ответ.
48-летняя экс-фигуристка разместила архивную фотографию, а под ней начала рассказывать о «величии России».
«Пожелать я хочу только дальнейшего развития, укрепления позиции наших фигуристов на мировой арене, а в том, что мы лучшие, не сомневается никто», – пафосно заявила жена Дмитрия Пескова.
Такой пассаж спортсменки вызвал бурную реакцию у подписчиков.
«Танюха это сон. Мировая арена? Проснитесь,мадам: миро вой позор Ваш муж дома тоже все время врет? А фото сделано в Днепропетровске? Какая мировая арена? Смеетесь что ли? Мировая арена вашим спортсменам ну аж никак не светит, можете про это забыть», – написали Навке россияне.