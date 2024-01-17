В российской Пензе произошла мощная вспышка, после чего в городе погас свет 1 17.01.2024, 9:03

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Появились эпические видео.

В ночь на среду, 17 января, страну-агрессорку Российской Федерации посетила очередная «бавовна». В российской Пензе произошла мощная вспышка, передает obozrevatel.com.

После этого в городе погас свет. Об этом сообщают в местных Telegram каналах.

В настоящее время часть потребителей подачу электроэнергии возобновили, однако без света еще остается часть микрорайона Арбекова. Аварийные бригады продолжают работу.

Кроме того, в результате вспышки остановились котельные. В настоящее время специалисты уже запустили часть из них.

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Тем временем в сети появились эпические видео вероятной «бавовны».

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