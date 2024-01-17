Едва не задохнулся: Путину стало плохо при упоминании Украины 1 17.01.2024, 9:22

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Неконтролируемый приступ показали на видео.

Глава РФ Владимир Путин 16 января провел совещание с главами муниципалитетов субъектов РФ, в ходе которого пытался возложить на Киев ответственность за продолжение войны и угрожал.

При упоминании Украины у него сильно обострился кашель.

Кадры заявления Путина распространили российские СМИ, передает Диалог.UA.

Нервный и кашляющий Путин оскорбил власти Украины за то, что не пошли с ним на мирные договоренности в 2022 году, когда армия РФ была изгнана из Киевщины и всего севера Украины.

«Ну при*урки, не? Если бы мы пошли на это, уже все бы давно было закончено полтора года назад», - сказал глава РФ.

При этом он категорически отказался от формулы мира, которую предлагает Киев для прекращения войны. Он дал понять, что не желает расставаться с территориями Украины, которые ему удалось захватить при полномасштабном вторжении.

«А что касается этого переговорного процесса, это попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно», - пытался убедить глава РФ.

Он не смог удержаться от угроз, заявив, что в случае продолжения войны «украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар».

Каким образом он это может сделать, глава РФ не уточнил.

В ходе своей речи Путин постоянно повторял о провале украинского контрнаступления летом 2023 года.

Однако о том, что наступление армии РФ зимой также захлебнулось, он упоминать не стал.

Вместо этого он пытался заверить, что инициатива якобы навсегда останется за российской армией.

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