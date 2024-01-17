Российский певец поехал «искупать вину» за скандальную вечеринку Ивлеевой на Донбасс 17.01.2024, 9:31

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Начал с госпиталей.

Российский певец и артист Дима Билан решил выслужится перед властями и загладить свою вину после скандальной вечеринки у блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», сообщает glavred.info.

Певец решил поехать на оккупированные территории Донбасса с целью привезти гуманитарную помощь и пообщаться с оккупантами.

Пропагандистские СМИ массово стали публиковать кадры визита российского «патриота» в госпитали, где он целых три часа общался с оккупантами.

Билан даже пообещал помочь тем захватчикам, кто лишился конечностей, нападая на украинские земли.

Такие действия артиста говорят лишь о том, что санкции после скандальной вечеринки действительно серьезно повлияли на благосостояние российских «звезд».

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