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Эксперт объяснил, зачем Лукашенко отправил военных в РФ

  • 17.01.2024, 9:35
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Эксперт объяснил, зачем Лукашенко отправил военных в РФ

Диктатор упростил Кремлю вербовку белорусов на войну?

Россия может вербовать белорусов для участия в войне против Украины. Об этом в эфире «24 канала» заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Минобороны Беларуси на днях обнародовало видео, где белорусские военные готовятся к отправке в Россию на обучение. Они якобы будут перенимать опыт так называемой «СВО».

«Тенденция не очень приятная. Я не говорю, что их сразу бросят на войну, но такое перемещение меня лично настораживает. Надо посмотреть, будет ли это ограниченная партия, или периодически будут забирать белорусских военных», — сказал Ступак.

Он не уверен, что белорусов будут привлекать к войне против Украины, но такой вариант нельзя исключать. Также Ступак предполагает, что возможно, белорусские военные будут охранять объекты на территории РФ, а привлеченных для этого россиян перебросят в Украину.

«Белорусская армия стерильная и нулевая. Им важно перенять боевой опыт, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что у стран НАТО есть технологическое преимущество. Украина имеет технологическое преимущество, а также чрезвычайно мотивированных, образованных и опытных военных. У россиян также есть опыт, а у белорусов ничего нет», — говорит Иван Ступак.

Последний раз белорусы воевали более 70 лет назад во время Второй мировой войны. Также они участвовали в войне в Афганистане, а сейчас Кремль, возможно, будет пытаться вербовать их в ряды ВС РФ.

«Это второй вариант, который менее приятен для нас. Однако все может быть и мы ничего не исключаем, но здесь надо очень осторожно наблюдать и не делать преждевременных выводов», — добавил Ступак.

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