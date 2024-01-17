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Mark Formelle показал главных «душнил» Беларуси

  • 17.01.2024, 9:56
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Mark Formelle показал главных «душнил» Беларуси

Стали известны итоги необычного конкурса.

Белорусский производитель одежды Mark Formelle в декабре объявил конкурс на самого «душного душнилу». В январе компания подвела итоги и назвала победителей.

К участию в конкурсе приглашались совершеннолетние «с бесконечным запасом занудства, неуемной педантичностью и отсутствием чувства юмора». Борцам за титул нужно было написать «самый душный комментарий», высказавшись о том, что наболело.

Уже в январе Mark Formelle выбрал трех победительниц и подарил им полное преображение.

С авторами самых занудных комментариев поработали стилисты и имиджмейкеры. Во время фотосессии они «охотно позировали на камеры и делились правилами жизни», рассказали в компании.

Среди главных «душнил» страны оказалась 36-летняя блогер Елена Цубер из Минска, которая не рассчитывала на победу, но вполне ее заслужила. Даже самого терпеливого человека могут довести до нервного тика разглагольствования о ширине полосок на картинке. Досталось и осьминогу Сквидварду с афиши конкурса.

«Шкала на рисунке заканчивается ниже макушки Сквидварда, и мы так и не можем узнать его рост. В реальности длина взрослых особей осьминога может составлять от 1 см до 4 м в зависимости от вида. Нам неизвестен доподлинно вид, к которому относится Сквидвард…» — такой «душный» комментарий оставила Елена.

Еще одним победителем стала многодетная мама из Бобруйска Снежана Бублевич, которой 36 лет. На конкурс ее отправила дочка. Прислала ссылку на Instagram с призывом обязательно поучаствовать.

«Тот случай, когда дочь прислала ссылку на участие… со словами «Мама, участвуй!», — ее комментарий собрал более тысячи лайков и привлек внимание организаторов конкурса. Неожиданное откровение позволило попасть в «душную тройку».

Сменили имидж и Марии Трамваевой из Минска, работающей иллюстратором и графическим дизайнером. Комментарий, по ее признаю, писала от души и не считает его занудным. Подумаешь, посетовала на отсутствие отдельной графы размера расстояния паховой области для женских трусов.

«Вы меня извините, но суть конкурса мне не ясна. Нет конкретики в «проявлении себя», и с чего вы решили, что у меня что-то наболело и я хочу этим поделиться? А еще понятие совершеннолетие — очень растяжимое, так как в большинстве стран этот возраст варьируется от 18 до 21. Мне 30, но людей, приближенных к возрасту от 18 до 21, этот вопрос мог бы поставить в тупик…» — нравоучает девушка.

Организаторы конкурса отметили, что самые «душные» в интернете белоруски в реальной жизни оказались «веселыми девушками, обладающими тонким чувством юмора».

«Возможно, в виртуальном мире просыпается «душное» альтер-эго, а может, просто люди разрешают себе быть разными и открытыми к экспериментам. В общем, мы были приятно удивлены», — признались в Mark Formelle.

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