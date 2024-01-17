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В столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8

  • 17.01.2024, 10:04
В столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8

Есть пострадавшие.

Военный вертолет Ми-8 упал на окраине столицы Кыргызстана - городе Бишкек. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает местное издание Kabar.

Авария произошла в 10:55 по местному времени (7:55 по Минску). «Кыргызэронавигация» отмечает, что вертолет Ми-8 упал на авиабазе «Фрунзе-1».

Местные издания со ссылкой на Министерство обороны страны пишут, что вертолет совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочного полета. По факту аварии будет проведен расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

По данным Минобороны Кыргызстана, в результате аварии есть пострадавшие. В сети пишут об одном погибшем и семи пострадавших.

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