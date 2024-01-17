В столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8
- 17.01.2024, 10:04
Есть пострадавшие.
Военный вертолет Ми-8 упал на окраине столицы Кыргызстана - городе Бишкек. В результате аварии есть пострадавшие.
Об этом сообщает местное издание Kabar.
Авария произошла в 10:55 по местному времени (7:55 по Минску). «Кыргызэронавигация» отмечает, что вертолет Ми-8 упал на авиабазе «Фрунзе-1».
Местные издания со ссылкой на Министерство обороны страны пишут, что вертолет совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочного полета. По факту аварии будет проведен расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.
По данным Минобороны Кыргызстана, в результате аварии есть пострадавшие. В сети пишут об одном погибшем и семи пострадавших.