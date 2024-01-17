Песков, Шойгу! Да расскажите ему секрет Полишинеля Альфред Кох

17.01.2024, 10:16

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Страшнее дурака бывает только дурак с инициативой.

Прошел один год и триста двадцать пять дней войны. Сегодняшние карты ISW почти ничем не отличаются от вчерашних и добавить к этому нечего, кроме сакраментального: на фронте - без перемен.

Сегодня Путин, в очередной раз выступая перед своими подданными (в этот раз это были работники местного самоуправления), поделился с аудиторией своими сверхценными мыслями о текущей ситуации в войне с Украиной.

Кроме обычных своих рассказов про «придурков» и про то, что в Стамбуле Киевом была упущена возможность «все это давно закончить», он рассказал, что оказывается «самостийности» Украины он вовсе не угрожает, но, при этом, как у него обычно водится, тут же сам себя и опроверг, заявив, что если война будет продолжаться, то украинской государственности придет конец.

Это очень для него типично: заявить в первой половине фразы, что ни в коем случае он не покушается на независимость Украины, а во второй половине признать, что это покушение, собственно, и является целью его нападения.

Особенно порадовала меня его фраза про то, что переговоры - это, конечно, хорошо, но «...что касается вот этого переговорного процесса… попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года, — это невозможно». Хочется сказать: говори, говори, мил человек, не останавливайся. Мы все записываем, нам это очень помогает.

Еще он опять (в сотый раз) повторил как откровение уже давно известный факт, что украинское наступление не достигло своих целей (он сказал «провалилось»).

Песков! Шойгу! Да расскажите же ему, что это уже давно не новость, что украинские власти как и их союзники сами уже давно это признали. Это здесь открыто обсуждается и никто не собирается делать из этого тайны. Это уже секрет Полишинеля. Эту тему уже давно разжевали и проглотили.

А Путин знай все заливается про то, что инициатива на поле боя теперь находится в руках у российской армии. А вот об успешности своего собственного наступления (хоть в начале войны, хоть сейчас) он скромно умалчивает. Вообще, Путин никогда не выступает предполагая, что ему могут задать незапланированные вопросы. Но вопросы от этого не исчезают. Они копятся и когда-нибудь они все разом будут ему заданы.

А про эту его «инициативу» что можно сказать? Я когда слушал эту путинскую сентенцию, вспомнил старую мудрость про то, что «страшнее дурака бывает только дурак с инициативой».

Ну, вот есть у тебя «инициатива» и что? Как она выглядит? Что вообще это такое - твоя «инициатива»? Где ее можно потрогать? Что ты с ней собираешься делать? В задницу себе засовывать? Что толку в этой твоей злосчастной «инициативе», если она не приводит ни к чему, кроме солдатских трупов по обе стороны фронта?

Ты не можешь уже почти четыре месяца взять Авдеевку, ты застрял на Купянском направлении, ты завяз под Бахмутом, Крынками и т.д. Это - грубые и осязаемые факты. И никакими разговорами про «инициативу» ты этих фактов опровергнуть не можешь. «Инициатива» у него, понимаешь… Что это за зверь такой - «инициатива»... Инициативник ты наш…

Альфред Кох, t.me

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