закрыть
17 января 2024, среда, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Один раз попарили поляка — он сказал, что готов строить комплекс»

3
  • 17.01.2024, 10:40
  • 2,762
«Один раз попарили поляка — он сказал, что готов строить комплекс»
Иллюстрационное фото

Белорус рассказал, как создал бизнес на «правильной» бане в Польше.

Дмитрий переехал в Польшу из Беларуси и спустя какое-то время подметил: сауны и спа-комплексы здесь популярны, а вот традиционных бань очень мало. Так полтора года назад белорус занялся развитием банной культуры в Польше. За это время он сформировал команду, вместе с которой строит банный комплекс и обучает желающих мастерству парения.

Своей историей молодой человек поделился с MOST.

Сначала Дмитрий выезжал к клиентам, чтобы попарить их. Изначально ориентировался на выходцев из стран СНГ, но позже заинтересовались и поляки. Так Дмитрий нашел инвестора для строительства стационарного банного комплекса.

— Мы один раз приехали и попарили поляка — спустя время он сказал, что готов строить комплекс, — рассказывает Дмитрий.

Беларус работает в Варшаве, но говорит, что уже есть запросы и из Белостока.

— Так что готов предложить франшизу на развитие банной культуры. Было бы желание.

Баня на крыше дома

Пока стационарный банный комплекс строится, Дмитрий развивает банный кейтеринг — выездную баню для парения гостей на любой локации. Например, на крыше дома или на берегу озера. Главное условие для установки такого кейтеринга — площадь три на три метра.

— Места, где может быть установлен банный кейтеринг, выбираются на основе опыта и тестов нашей команды. Вместе с банным кейтерингом можно заказать парильщиков, — рассказывает белорус.

Еще одно направление деятельности Дмитрия — фестивали, проходящие в формате ретрита, длительностью от одного до четырех дней. Туда приезжают те, кто хочет оздоровиться и очиститься, поэтому профессиональные банщики на таких мероприятиях пользуются спросом. Правда, по наблюдениям Дмитрия, беларусы в Польше не особо осведомлены о подобных фестивалях.

В этом году белорус планирует посетить от пяти до десяти фестивалей. Ограничиваться Польшей не хочет. В планах — поездки в Литву и, если пригласят, в страны западнее.

«Банная культура в Польше развита слабо»

Дмитрий считает, что банная культура в Польше развита слабо: поляки не видят разницы между сауной и баней, привыкли к слишком высоким температурам.

— Поляки считают, что температура в бане должна быть как в сауне. Это неправильно: в бане температура ниже. А вот в Литве, Чехии и Эстонии банная культура есть, — отмечает Дмитрий.

Одна из целей белоруса — заложить фундамент для развития банной культуры в Польше. Познакомить гостей с правильной парной эргономикой, температурным режимом и режимом влажности.

Но физическими характеристиками правильная баня не ограничивается. Вместе с командой Дмитрий разработал свод правил для своих гостей. Запрещен алкоголь и некоторые продукты питания: те, кто захотят попить пива с вяленой рыбой в бане, попасть к Дмитрию не смогут.

— Гостей с алкоголем и продуктами питания, которые могут навредить во время парения, мы не пустим. Мы предоставляем альтернативу: травяные чаи, комбучу, натуральные квасы.

После парения можно позволить себе легкий перекус, например сухофрукты.

В этом плане, замечает Дмитрий, у большинства белорусов тоже отсутствует понимание правильной бани.

Ошибочно и представление, что в баню нужно ходить зимой.

— Действительно, согреться зимой хочется сильнее. Но нельзя сказать, что в этот период спрос резко возрастает.

«Отдать 500 злотых за ужин в ресторане — нормально, а на оздоровление — уже дорого»

Стоимость парения зависит от пространства, размера группы и программы. Индивидуальное — от 500 злотых. Если банное пространство позволяет единовременно принять группу от шести до восьми человек, то дешевле.

У Дмитрия был опыт, когда он парил гостей в бане-юрте — стоимость составила 140 злотых за человека. Банная церемония длительностью полтора часа была рассчитана на десять человек.

Дорого ли это? Дмитрий полагает, что это вопрос приоритета:

— Для кого-то отдать 500 злотых за ужин в ресторане — нормально, а вот на оздоровление — уже дорого.

«В Польше мало паромастеров, способных удовлетворить запрос гостей»

Еще одно направление деятельности Дмитрия — обучение банному делу. В конце января его команда начнет обучение «молодых дарований». В группу войдут эмигранты, большинство из них — беларусы. А на февраль запланирован первый набор для польскоязычной аудитории.

— В Польше мало ресурсов для создания правильного пространства и мало паромастеров, способных удовлетворить запрос гостей. Поэтому наша цель — обучить людей так, чтобы они были способны поднять банную культуру на новый уровень. Создать такого мастера, который будет получать зарплату выше средней по региону.

Дмитрий добавляет, что паромастер — достаточно востребованная профессия в Польше.

— Как говорят в нашей банной семье: «Можно и трусами попарить — умел бы». Вопрос в глубине знаний и практике.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»