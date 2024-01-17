«Один раз попарили поляка — он сказал, что готов строить комплекс» 3 17.01.2024, 10:40

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Иллюстрационное фото

Белорус рассказал, как создал бизнес на «правильной» бане в Польше.

Дмитрий переехал в Польшу из Беларуси и спустя какое-то время подметил: сауны и спа-комплексы здесь популярны, а вот традиционных бань очень мало. Так полтора года назад белорус занялся развитием банной культуры в Польше. За это время он сформировал команду, вместе с которой строит банный комплекс и обучает желающих мастерству парения.

Своей историей молодой человек поделился с MOST.

Сначала Дмитрий выезжал к клиентам, чтобы попарить их. Изначально ориентировался на выходцев из стран СНГ, но позже заинтересовались и поляки. Так Дмитрий нашел инвестора для строительства стационарного банного комплекса.

— Мы один раз приехали и попарили поляка — спустя время он сказал, что готов строить комплекс, — рассказывает Дмитрий.

Беларус работает в Варшаве, но говорит, что уже есть запросы и из Белостока.

— Так что готов предложить франшизу на развитие банной культуры. Было бы желание.

Баня на крыше дома

Пока стационарный банный комплекс строится, Дмитрий развивает банный кейтеринг — выездную баню для парения гостей на любой локации. Например, на крыше дома или на берегу озера. Главное условие для установки такого кейтеринга — площадь три на три метра.

— Места, где может быть установлен банный кейтеринг, выбираются на основе опыта и тестов нашей команды. Вместе с банным кейтерингом можно заказать парильщиков, — рассказывает белорус.

Еще одно направление деятельности Дмитрия — фестивали, проходящие в формате ретрита, длительностью от одного до четырех дней. Туда приезжают те, кто хочет оздоровиться и очиститься, поэтому профессиональные банщики на таких мероприятиях пользуются спросом. Правда, по наблюдениям Дмитрия, беларусы в Польше не особо осведомлены о подобных фестивалях.

В этом году белорус планирует посетить от пяти до десяти фестивалей. Ограничиваться Польшей не хочет. В планах — поездки в Литву и, если пригласят, в страны западнее.

«Банная культура в Польше развита слабо»

Дмитрий считает, что банная культура в Польше развита слабо: поляки не видят разницы между сауной и баней, привыкли к слишком высоким температурам.

— Поляки считают, что температура в бане должна быть как в сауне. Это неправильно: в бане температура ниже. А вот в Литве, Чехии и Эстонии банная культура есть, — отмечает Дмитрий.

Одна из целей белоруса — заложить фундамент для развития банной культуры в Польше. Познакомить гостей с правильной парной эргономикой, температурным режимом и режимом влажности.

Но физическими характеристиками правильная баня не ограничивается. Вместе с командой Дмитрий разработал свод правил для своих гостей. Запрещен алкоголь и некоторые продукты питания: те, кто захотят попить пива с вяленой рыбой в бане, попасть к Дмитрию не смогут.

— Гостей с алкоголем и продуктами питания, которые могут навредить во время парения, мы не пустим. Мы предоставляем альтернативу: травяные чаи, комбучу, натуральные квасы.

После парения можно позволить себе легкий перекус, например сухофрукты.

В этом плане, замечает Дмитрий, у большинства белорусов тоже отсутствует понимание правильной бани.

Ошибочно и представление, что в баню нужно ходить зимой.

— Действительно, согреться зимой хочется сильнее. Но нельзя сказать, что в этот период спрос резко возрастает.

«Отдать 500 злотых за ужин в ресторане — нормально, а на оздоровление — уже дорого»

Стоимость парения зависит от пространства, размера группы и программы. Индивидуальное — от 500 злотых. Если банное пространство позволяет единовременно принять группу от шести до восьми человек, то дешевле.

У Дмитрия был опыт, когда он парил гостей в бане-юрте — стоимость составила 140 злотых за человека. Банная церемония длительностью полтора часа была рассчитана на десять человек.

Дорого ли это? Дмитрий полагает, что это вопрос приоритета:

— Для кого-то отдать 500 злотых за ужин в ресторане — нормально, а вот на оздоровление — уже дорого.

«В Польше мало паромастеров, способных удовлетворить запрос гостей»

Еще одно направление деятельности Дмитрия — обучение банному делу. В конце января его команда начнет обучение «молодых дарований». В группу войдут эмигранты, большинство из них — беларусы. А на февраль запланирован первый набор для польскоязычной аудитории.

— В Польше мало ресурсов для создания правильного пространства и мало паромастеров, способных удовлетворить запрос гостей. Поэтому наша цель — обучить людей так, чтобы они были способны поднять банную культуру на новый уровень. Создать такого мастера, который будет получать зарплату выше средней по региону.

Дмитрий добавляет, что паромастер — достаточно востребованная профессия в Польше.

— Как говорят в нашей банной семье: «Можно и трусами попарить — умел бы». Вопрос в глубине знаний и практике.

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