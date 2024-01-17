Крупный завод заманивает работников бонусом в 5000 рублей 3 17.01.2024, 10:46

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Но есть два нюанса.

На МАЗ ввели бонус в 5000 рублей, который будет выплачиваться некоторым работникам при их трудоустройстве на предприятие. Это предусмотрено приказом гендиректора, пишет zerkalo.io.

Речь о единовременном вознаграждении в 5000 рублей для тех, кто придет на работу на завод после прохождения срочной военной службы в Вооруженных силах нашей страны. Это сделали по приказу гендиректора, чтобы «привлекать и закреплять на производстве» таких работников.

При этом есть два условия, чтобы получить такой бонус. Первое — трудоустройство в течение трех месяцев с окончания срочной военной службы, а второе — заключение трудового договора на 5 лет.

Ранее в ноябре прошлого года «Минский тракторный завод» пообещал выплачивать сотрудникам по 500 рублей, если они приведут на предприятие новых сотрудников. Выплаты обещали после того, как новоиспеченный коллега проработает три месяца.

Подобные бонусы предлагают также некоторые торговые сети.

Напомним, в Минске, а также в отдельных регионах ощущается дефицит кадров. Об этой проблеме сигнализируют представители бизнеса. Однако в то же время на предприятиях и в госорганизациях Беларуси работников вот уже три года увольняют по политическим мотивам.

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