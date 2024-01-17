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«Кадыровцы» избили российского ультрас в Мариуполе: мужчина загадочно умер в Москве

  • 17.01.2024, 10:51
  • 5,358
«Кадыровцы» избили российского ультрас в Мариуполе: мужчина загадочно умер в Москве

Странное совпадение.

В оккупированном Мариуполе произошел конфликт между «кадыровцами» и одним из лидеров фанатов московоского ЦСК Андрея Малосолова. После этого фанат умер в Москве. Об этой истории, которая произошла еще в прошлом году, рассказал ультрас ФК «Шахтер» Виталий Овчаренко.

«Знаете как «умер» один из лидеров российского футбольного фанатизма и один из лидеров фанатов московского ЦСКА Андрей Малосолов? В Мариуполе во время раздачи гуманитарки у него возник конфликт с «кадыровцами», те хотели какую-то часть куда-то взять. Один из кадыровцев ударил Малосолова и тот упал и ударился головой», — говорится в сообщении.

Овчаренко говорит, что после этого Малосолов вернулся в Москву, а через несколько дней внезапно умер. Это произошло 2 мая 2023 года.

«Какое-то странное совпадение. Ну что, жду теперь, когда фанатский батальон российских фанатов, воюющих против украинцев — «Эспаньола», с трибунами ЦСКА и «Спартак», будут заряжать «ахмат — сила», — пишет Овчаренко.

Российские СМИ тем временем сообщили, что новость о смерти Андрея Малосолова шокировала поклонников российского футбола, поскольку о проблемах со здоровьем журналиста и болельщика информация в публичном поле не появлялась.

Сообщается, что Малосолов неожиданно потерял сознание, а очевидцы оперативно вызвали скорую помощь. Однако врачи лишь констатировали его смерть. По словам журналиста Василия Конова, причиной случившегося стал оторвавшийся тромб. Малосолову было 50 лет, у него остались жена и двое детей.

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