Зов родных сортиров 1 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

17.01.2024, 10:56

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Байден мешал, а до этого Обама.

Великий геополитик на закатной «избирательной кампании» превзошел себя. Вчера он объявил:

«Все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью бытовой, обыденной».

Человек четверть века у власти. Страна как была покрыта сортирами, так и осталась. Не всегда они с буквами «М» и «Ж», бывают и «бесполые». Денег не хватило поменять, как и на ЖКХ. Проклятый Байден мешал, а до этого Обама.

Возвращайтесь на родину, уехавшие, привозите детей. Здесь они вырастут, их поставят на воинский учет, дальше для них будут раздельные туалеты в окопах.

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