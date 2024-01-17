«Все по 24 евро»: «Белавиа» объявила распродажу билетов 1 17.01.2024, 10:55

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Акция действует только один день.

Авиаперевозчик «Белавиа» 17 января объявил акцию на билеты по тарифу «ПРОМО» — 24 евро в одну сторону на все прямые регулярные рейсы.

«Только сегодня — билеты по тарифу «ПРОМО» за 24 евро в одну сторону на все прямые регулярные рейсы. Период путешествия: с 17.01.2024 по 24.03.2024. Максимальный срок пребывания в пункте назначения по маршруту туда-обратно — 1 месяц», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Акционный билет в одну сторону обойдется в 24 евро, туда-обратно — 48 евро. К цене нужно добавить таксы и сборы.

«Комбинация тарифного бренда «Промо» с другими доступными брендами разрешена. При этом в случае комбинации тарифных брендов ко всему авиабилету применяются правила обмена/возврата тарифного бренда «Промо», — добавили в пресс-службе «Белавии».

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