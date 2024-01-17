Средний возраст населения Беларуси — 41,2 года

Средний возраст населения Беларуси — 41,2 года3
- 17.01.2024, 11:06
- 2,184
Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС.
Согласно данным из демографического сборника, выпущенного Евразийской экономической комиссией, средний возраст населения по странам ЕАЭС распределен следующим образом:
- Беларусь – 41,2 года.
- Россия – 40,7.
- Армения – 37,4.
- Казахстан – 32,1.
- Кыргызстан – 28,3.
Старение населения приводит не только к сокращению спроса и потребительской активности, но и также к повышению нагрузки на систему здравоохранения страны, поскольку с возрастом возрастает потребность в медицинских услугах и уходе.
Телеграм-канал «Белые халаты» перечислил некоторые аспекты, на которые влияет старение населения:
Увеличение хронических заболеваний. С возрастом люди чаще страдают от хронических состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит и деменция, что требует долгосрочного медицинского наблюдения и лечения.
Повышенная потребность в уходе. С возрастом увеличивается потребность в помощи по уходу за собой, особенно у тех, кто страдает от снижения когнитивных функций или ограничений физической активности. Это – дополнительная нагрузка на систему социального обеспечения.
Высокие медицинские расходы. Старение населения приводит к увеличению расходов на здравоохранение из-за необходимости интенсивного лечения и дорогостоящих медицинских процедур.
Недостаток медицинского и уходового персонала. Повышенный спрос на медицинские услуги и уход приводит к нехватке квалифицированных медицинских работников и сотрудников службы ухода. Особенно эта проблема актуальна для современной Беларуси, когда медиков продолжают ущемлять и репрессировать.
Нагрузка на стационары. Увеличение числа пожилых пациентов может привести к перегрузке стационаров, особенно в отделениях интенсивной терапии и хронического ухода.
Старение населения требует комплексного подхода и реформ, с учетом специфических потребностей и проблем старшего поколения. Сегодня в Беларуси нет ресурсов даже для того, чтобы справиться с актуальными проблемами - нехватка лекарств и медицинского персонала, маленькие зарплаты, повышенная нагрузка. Поэтому старение населения - это тревожный звоночек.
А что вы думаете по этому поводу?