закрыть
17 января 2024, среда, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Средний возраст населения Беларуси — 41,2 года

3
  • 17.01.2024, 11:06
  • 2,184
Средний возраст населения Беларуси — 41,2 года

Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС.

Согласно данным из демографического сборника, выпущенного Евразийской экономической комиссией, средний возраст населения по странам ЕАЭС распределен следующим образом:

- Беларусь – 41,2 года.

- Россия – 40,7.

- Армения – 37,4.

- Казахстан – 32,1.

- Кыргызстан – 28,3.

Старение населения приводит не только к сокращению спроса и потребительской активности, но и также к повышению нагрузки на систему здравоохранения страны, поскольку с возрастом возрастает потребность в медицинских услугах и уходе.

Телеграм-канал «Белые халаты» перечислил некоторые аспекты, на которые влияет старение населения:

Увеличение хронических заболеваний. С возрастом люди чаще страдают от хронических состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит и деменция, что требует долгосрочного медицинского наблюдения и лечения.

Повышенная потребность в уходе. С возрастом увеличивается потребность в помощи по уходу за собой, особенно у тех, кто страдает от снижения когнитивных функций или ограничений физической активности. Это – дополнительная нагрузка на систему социального обеспечения.

Высокие медицинские расходы. Старение населения приводит к увеличению расходов на здравоохранение из-за необходимости интенсивного лечения и дорогостоящих медицинских процедур.

Недостаток медицинского и уходового персонала. Повышенный спрос на медицинские услуги и уход приводит к нехватке квалифицированных медицинских работников и сотрудников службы ухода. Особенно эта проблема актуальна для современной Беларуси, когда медиков продолжают ущемлять и репрессировать.

Нагрузка на стационары. Увеличение числа пожилых пациентов может привести к перегрузке стационаров, особенно в отделениях интенсивной терапии и хронического ухода.

Старение населения требует комплексного подхода и реформ, с учетом специфических потребностей и проблем старшего поколения. Сегодня в Беларуси нет ресурсов даже для того, чтобы справиться с актуальными проблемами - нехватка лекарств и медицинского персонала, маленькие зарплаты, повышенная нагрузка. Поэтому старение населения - это тревожный звоночек.

А что вы думаете по этому поводу?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»