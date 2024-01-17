Средний возраст населения Беларуси — 41,2 года 3 17.01.2024, 11:06

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Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС.

Согласно данным из демографического сборника, выпущенного Евразийской экономической комиссией, средний возраст населения по странам ЕАЭС распределен следующим образом:

- Беларусь – 41,2 года.

- Россия – 40,7.

- Армения – 37,4.

- Казахстан – 32,1.

- Кыргызстан – 28,3.

Старение населения приводит не только к сокращению спроса и потребительской активности, но и также к повышению нагрузки на систему здравоохранения страны, поскольку с возрастом возрастает потребность в медицинских услугах и уходе.

Телеграм-канал «Белые халаты» перечислил некоторые аспекты, на которые влияет старение населения:

Увеличение хронических заболеваний. С возрастом люди чаще страдают от хронических состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит и деменция, что требует долгосрочного медицинского наблюдения и лечения.

Повышенная потребность в уходе. С возрастом увеличивается потребность в помощи по уходу за собой, особенно у тех, кто страдает от снижения когнитивных функций или ограничений физической активности. Это – дополнительная нагрузка на систему социального обеспечения.

Высокие медицинские расходы. Старение населения приводит к увеличению расходов на здравоохранение из-за необходимости интенсивного лечения и дорогостоящих медицинских процедур.

Недостаток медицинского и уходового персонала. Повышенный спрос на медицинские услуги и уход приводит к нехватке квалифицированных медицинских работников и сотрудников службы ухода. Особенно эта проблема актуальна для современной Беларуси, когда медиков продолжают ущемлять и репрессировать.

Нагрузка на стационары. Увеличение числа пожилых пациентов может привести к перегрузке стационаров, особенно в отделениях интенсивной терапии и хронического ухода.

Старение населения требует комплексного подхода и реформ, с учетом специфических потребностей и проблем старшего поколения. Сегодня в Беларуси нет ресурсов даже для того, чтобы справиться с актуальными проблемами - нехватка лекарств и медицинского персонала, маленькие зарплаты, повышенная нагрузка. Поэтому старение населения - это тревожный звоночек.

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