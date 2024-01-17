«Фото моделей казались нашей аудитории слишком идеальными» 17.01.2024, 11:21

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Как белоруски зарабатывают при помощи Instagram.

«Скинь ссылку на „инсту“», «В „инсте“ видела», «В рилс блогера был обзор» — эта часть нашей жизни уже давно громаднее, чем «Война и мир». Соцсеть, которая появилась почти 15 лет назад, до сих пор в топе. Запостить фото из отпуска, подписаться на того самого актера или создать аккаунт любимому котику — все это было всегда (и, скорее всего, будет). Но при всем фане Instagram — это еще и источник дохода, причем не только для блогеров-миллионников. Onliner рассказал, как зарабатывать на «инсте», что фоткать, кого лайкать и как вырастить профиль с нуля.

«Для меня Instagram — это продвижение, а не продажи»

Для многих бизнесов, в том числе белорусских, Instagram стал возможностью продвинуть свое дело. Так было и у Кати, создательницы бренда украшений Karavai. Сейчас у аккаунта почти 30 тыс. подписчиков. Этот бизнес — основная работа белоруски, поэтому о продвижении своего дела в соцсети с картинками Катя узнала много.

— Раньше о себе я заявляла так: подписывалась участвовать в каком-нибудь маркете, и все продвижение брали на себя организаторы. Сперва у меня была страница в VK, но я заметила, что Instagram стал набирать популярность и многие начали продвигать свое дело здесь, — решила попробовать и создала свой аккаунт.

Катя признается, что практически всему училась методом проб и ошибок. Посты девушка писала сама. А вот над фото решила «запариться» уже со старта — свою помощь предложила постоянная покупательница.

— Фото для блога мне всегда делают профессионалы — это мое правило. Если у меня есть порыв сделать фото самой, то я размещаю его в сторис или карусели либо в телеграм-канале. Я люблю делать атмосферные снимки, но бижутерия — это один из самых сложных предметов для съемки. Потому что показать перелив того же перламутра очень сложно. А еще я до сих пор на каждую съемку прописываю фотографу четкое техническое задание. Потому что я со своим опытом хорошо знаю, как выглядит украшение и с чем оно сочетается, а вот покупателю надо все это грамотно показать.

«Нужно использовать любую возможность»

Первые подписчики в аккаунт бренда пришли из офлайна: брали визитки с указанием профиля на маркетах и подписывались. Никакой рекламы на старте работы с Instagram Катя не запускала. Признается, что сейчас об этом немного жалеет.

— Все очень быстро меняется, усложняется, и для продвижения своего дела нужно использовать любую возможность. Да, можно не успеть ответить всем покупателям в директ за один день — ничего, ответишь чуть позже, — рассуждает героиня. — Рекламу в Instagram я запускаю последние года три-четыре. Причем делаю это не с целью продать какое-то украшение, а всегда продвигаю пост с анонсом мероприятия, в котором участвую. Делаю так по простой причине: сейчас запросов на украшения больше, чем я могу изготовить физически.

Плюс общение с живым покупателем на ярмарках для меня очень важно: это заряжает энергией, появляется стимул делать больше.

Еще один инструмент раскрутки, к которому прибегла Катя, — это сотрудничество с блогерами. Девушка рассказывает, что рекламу у лидеров мнений никогда не покупала и решила работать с ними в другом формате. Например, пришел крупный блогер и захотел купить украшение — Катя предлагала его подарить, но условий вроде «Это вам за отметку» она никогда не ставила. И даже сейчас девушка легко может подарить приглянувшуюся вещь: по ее мнению, работа блогера часто недооценивается. Да и сделать комплимент человеку приятно — многие носят украшения годами.

— Сейчас Instagram — это основной способ продвижения моего бренда. Мы снимаем много разного контента и показываем и украшения, и варианты их комбинаций. А вот продажи идут через магазины-партнеры и маркеты. Кстати, часто покупатели приходят на маркет, показывают пост в Instagram и просят собрать такой же комплект, как на фото.

«Фото моделей казались нашей аудитории слишком идеальными»

Строгого контент-плана у Кати нет, хотя она даже училась его составлять. Все делается в порыве: захотела и написала про чокеры или браслеты. А еще вдохновение дают покупатели. Создательница бренда всегда смотрит отметки аккаунта и может репостнуть фото, разобрать образ или подкинуть больше идей.

— Я использую планировщик — это приложение, которое позволяет посмотреть, как выглядит лента в Instagram до публикации нового поста. К фотографиям в профиле я подхожу очень серьезно. Из условных ста постов сама я сделала одно-два фото, остальные — только профессионалы. Бывает, что я могу спросить мнение о посте у друзей или близких: выкладывать или нет? Понимаю, что мой глаз может замылиться.

Катя сама пишет посты, отвечает в директ и консультирует покупателей. Когда-то была попытка скинуть с себя часть дел: наняли человека, который разбирал входящие сообщения. Но опыт оказался неудачным: покупателям нужна консультация по индивидуальным запросам, а это только к мастеру. Получается, что менеджеру все равно приходилось обращаться к Кате и спрашивать все у нее. Выходит, что времени больше не становилось.

— В постах я всегда указываю цену на украшения, исключение — тексты на отвлеченные темы. Стандартно в тексте пишу про украшение, из чего оно сделано, где его можно купить и за сколько. Я делаю так много лет, хотя раньше было боязно: вдруг конкуренты увидят? Решила попробовать, и покупатели за это благодарны! В закрепленных постах легко узнать, где купить мои украшения, условия доставки.

Зачем лишний раз отправлять людей в директ, если там много других запросов?

Сейчас Катя не только ведет Instagram, но и является лицом своего бренда. Оказалось, что покупателям намного ближе, когда украшение показывает на себе их автор.

— Раньше мы фотографировали украшения на профессиональных моделях, но со временем поняли, что такие фото намного меньше находят отклик у аудитории. Возможно, снимки казались подписчикам слишком лощеными и ненастоящими. Но после первой фотосессии со мной все изменилось кардинально! Конечно, раньше мне было проще: к съемке нужно было готовить только украшения, а теперь — еще и себя. Но результат того стоит.

Мне кажется, мое «личное» присутствие в аккаунте повышает лояльность аудитории. Люди знают, кто стоит за страницей, что это за человек.

«Для раскрутки в Instagram нужны деньги»

Лиза Коломиец — пиарщик и блогер, сейчас в ее аккаунте более 80 тыс. подписчиков. Когда-то она начала вести блог на другой площадке, писала статьи — обзоры новых заведений и брала интервью у интересных минчан. Профиль в соцсети создала подруга.

Постепенно Instagram начали использовать как инструмент для продвижения бизнеса. Все взвесив, Лиза решила оставить его как основную площадку и сосредоточилась на развитии аккаунта. Сейчас Instagram для Лизы — это настоящая работа и, само собой, источник дохода. Во-первых, она помогает раскручиваться брендам, во-вторых, продвигает себя как эксперта.

— Десять лет назад, когда я начала активно заниматься Instagram, это была визуальная площадка: все делали фотографии ног в осенних листьях или что-то в таком стиле. Ни сторис, ни текстов в то время не было — профиль был не о тебе, как сейчас, а об окружающем тебя мире. Я сосредоточилась на блоге, когда закончился мой офлайн-проект. Решила, что буду зарабатывать только на рекламных интеграциях. Оказалось, что в своем бизнесе ответственности больше, чем в ведении блога. А вот заработок, наоборот, вырос.

За эти годы соцсеть сильно изменилась. По мнению эксперта, теперь здесь нет таких жестких требований к визуалу, как раньше. Например, те самые фото в бежевых тонах уже не актуальны — лучше снимать на обычную камеру телефона и не усердствовать с обработкой. Да-да, фильтры тоже больше не в почете. Но не спешите чистить ленту и уничтожать контент десятилетней давности: Лиза говорит, что так аудитория поймет, как сильно вы изменились за это время. Сейчас, чтобы раскрутить профиль и начать на нем зарабатывать, нужно быть интересным человеком и хорошим специалистом. Без этого, по словам Лизы, успеха добиться тоже можно, но точно будет сложнее. При любом раскладе готовьте деньги — без них никуда.

— Без бюджета раскрутиться в Instagram практически невозможно — только если ты очень талантливый артист: круто поешь или танцуешь, и то без вложений о тебе, скорее всего, никто не узнает. Instagram практически не позволяет набирать аудиторию органически. Поэтому нужно либо посещать интересные мероприятия, либо самому их организовать — а это снова про деньги. Сейчас Instagram — это уже далеко не про красивую картинку. Скорее всего, блогер с 100 тыс. подписчиков будет показывать простой бытовой контент, где он в центре сюжета.

Такую тенденцию эксперт связывает с интересом аудитории: простой контент из жизни ей понятно ближе, чем крутые машины и люксовые сумки. Идеальные блоги с не менее идеальными картинками тоже живы, но огромной аудитории у них не будет — примерно от 20 тыс. до 50 тыс. подписчиков.

— Тенденция, которая набирает обороты, — это общение с аудиторией. Поэтому вернулись и длинные посты. Да, их снова читают. Причем, скорее всего, такой формат будет появляться в ленте внезапно: блогер долгое время пишет короткие подписи под фото, а потом в один момент как выдаст! Аудитория должна увидеть в этом тексте себя, откликнуться на ваши мысли. Рекомендую почаще задаваться вопросом «А для кого я веду этот блог?».

Рилс — это как TikTok, только в Instagram

Еще одна фишка Instagram, которая нравится аудитории, — рилс. Причем появился этот инструмент всего несколько лет назад. Охваты с видео могут достигать миллионов просмотров. Но Лиза уточняет: сколько времени уйдет на успех, неизвестно. Да и не факт, что он вообще будет.

— Условно Instagram сейчас разделился на несколько соцсетей: есть лента, сторис, посты и рилс. Но та аудитория, которая смотрит рилс, не читает посты. Поэтому у вас может расти число подписчиков или просмотров роликов, а вот охват в сторис не увеличится.

Что делать? Ответ простой: использовать все инструменты и делать контент для каждой аудитории. Да, Instagram один, но сторис смотрят одни, рилс — другие, а подписаться и вовсе могут третьи. Так Лиза обозначает следующий большой тренд — многоканальность внутри площадки. Можно постить только сторис, но тогда упускаются другие возможности для продвижения аккаунта. А это значит минус аудитория, которая могла бы покупать товары, услуги или экспертность блогера.

— То же касается и других соцсетей — каждая позволяет раскрыться по-своему. Лучше либо адаптировать контент под разную аудиторию, либо делать что-то уникальное для каждой. Кстати, сейчас есть новая тенденция у блогеров относительно сторис: раньше советовали постить много и часто, а сейчас достаточно постить что-то три-четыре раза в неделю. Причем лучше часть информации давать в сторис, а развивать мысль уже в посте.

Гивы, таргет и накрутка подписчиков — что выгоднее?

Заходим на скользкую тропинку и обсуждаем возможности вырастить блог по принципу «здесь и сейчас». Первым способом на ум приходит накрутка подписчиков, но Лиза уверена: деньги можно потратить намного эффективнее.

— Сейчас тенденция развивать блог через таргет либо гивы, когда блогер отдает часть своей аудитории. Это работает так: подписчик получает подарок, подписавшись на спонсоров, которые платят блогеру. Если продвигать свой блог таким способом, то в аккаунт в один момент могут прийти тысячи новых людей.

Число гарантированных подписчиков, которые подпишутся, пока идет гив, называют гарантом. Причем эта цифра оговаривается заранее. Лиза говорит, что самый большой гарант среди белорусских блогеров — 10 000. Приходит новая аудитория за короткий срок — до пяти дней. И нет, Instagram за такой наплыв не блокирует.

— Что нужно понимать тем, кто выбирает такой способ продвижения: за деньги вы получаете наплыв подписчиков, но только на определенное время. Поэтому в течение этих дней нельзя сидеть без дела и только радоваться росту аккаунта. По сути, вы получили холодную аудиторию и эфирное время, чтобы что-то ей продать. Конечно, когда гив закончится, часть людей отпишется: кому-то вы не понравитесь, а кто-то подписывается просто ради приза.

Но шанс зацепить подписчиков есть, и это уже ваша ответственность.

При этом Лиза настаивает: вложения в блог должны им же и отбиваться. А в идеале нужно еще и заработать на продаже товаров, услуг или экспертности. При этом лучше всего вкладываться постоянно и тратить на продвижение не меньше 20% от заработанного.

Как заработать на Instagram?

Чтобы научиться продвигать себя или свое дело в Instagram, Лиза советует подписаться на блогеров, которые нравятся, — это бесплатный способ, но он требует усилий. Вариант проще и быстрее — купить у блогера инфопродукты. Да, тут те самые гайды-курсы-вебинары.

— Вопрос в гибкости ума: одни могут проанализировать развитие других и сделать выводы, а кому-то обязательно нужен эксперт со стороны, который подскажет, какие инструменты сработают быстрее.

Допустим, вы набрались опыта, запаслись аудиторией, и теперь вопрос: как заработать деньги на блоге? Оказывается, способов сразу несколько.

— Самое простое и быстрое — это продажа рекламы. Можно работать по бартеру либо за деньги, но важно понимать: конкуренция среди блогеров большая. Можно делать что-то бесплатно и ждать, пока тебя заметят, делая те же обзоры заведений или магазинов, отмечая их и наполняя свою ленту нужным контентом. Следующий этап — собрать все обзоры, подготовить рекламное предложение и отправить брендам. Если вы делаете авторский контент, то можно создавать его для брендов и отдавать на каких-то условиях. Еще один вариант — трансляция своей экспертности и продажа услуг или товаров. Таким людям важно показывать и личную жизнь, себя. Даже если ценник на ваши услуги выше рынка, но вы нравитесь аудитории как человек, скорее всего, она купит именно у вас. Наконец, когда вы наработали достаточно опыта, то сможете продавать свою экспертность в продвижении.

— А реально заработать на Instagram, если у тебя 1000 подписчиков?

— Такие блогеры могут зарабатывать, если создают уникальный контент. Это возможно для тех, кому первична не отметка, а то, что блогер делает. Например, так можно работать в коллаборациях с другими инфлюенсерами или брендами. Да, многие компании понимают, что в маленьких блогах рекламу воспринимают как рекомендацию. А на этом можно сделать реальные продажи.

Но пока брендам важно число подписчиков. Думаю, со временем это изменится.

Сейчас, по словам Лизы, бренды смотрят на статистику: охваты, геолокацию, возраст и пол аудитории. А вот лайки интересуют все меньше, ведь человек может посмотреть рилс или сторис, а вот лайкать пост — это уже действие посложнее, тем более для рекламных публикаций.

При этом, даже если у вас уже налажены отношения с рекламодателями и блог приносит стабильный доход, тормозить развитие аккаунта нельзя, это все же игра вдолгую.

— Если говорить о том, что будет актуально в Instagram всегда, так это тренд на образованность и желание развиваться в разных сферах. Главные ошибки в развитии Instagram — это лень, сомнения в себе и остановка в развитии.

Никогда не думайте, что вы все знаете и никто не расскажет вам что-то новое.

Даже если 60% того, что расскажет другой блогер в гайде или вебинаре, будет вам известно, то остальные 40% чужого опыта могут сэкономить ваши деньги и силы. Уверена, что неправильно терять такой ресурс.

Немного ностальгии. Как все повернулись на челленджах

Если кажется, что «инста» есть у каждого, то вам (почти) не кажется. По статистике за прошлый год, количество уникальных пользователей соцсети перевалило за 2 млрд. В конце этого текста мы решили немного поностальгировать.

Помните, как все обливались холодной водой по поводу и без? Это был #IceBucketChallenge (страшно сказать: на дворе был 2014 год) — один из самых массовых челленджей в истории.

Не все знают, что изначально его придумали, чтобы привлечь внимание к людям с диагнозом «боковой амиотрофический склероз» (неврологическое заболевание, при котором мозг постепенно теряет контроль над телом). Именно эта болезнь была у физика Стивена Хокинга. Но челлендж задумывался еще и для сбора средств: обливаешься водой и жертвуешь сумму в фонд помощи. Его поддержали многие знаменитости — например, Рианна, Вин Дизель, Билл Гейтс, Стивен Кинг. За один месяц удалось собрать около $100 млн! Правда, многие раскритиковали подход: мол, люди быстро забыли о «высшей цели» и начали просто обливаться водой на камеру.

Только все успели выдохнуть после обливаний, как завирусился #MannequinChallenge. На этот раз фишка была в том, что делать не нужно ничего — только замереть на камеру и показать, что все вокруг живет своей жизнью. Вписались Адель, Бритни Спирс и даже астронавты.

Дальше задания челленджей усложнялись — теперь нужно было ногой открутить крышку бутылки, но чтобы она при этом не упала. Так появился #BottleCapChallenge, и тут без подготовки было сложновато. В теме отметился Джейсон Стэйтем — пост собрал более 6 млн лайков. «Бутылочная» история аудитории зашла, и появился #WaterBottleFlipChallenge. Суть его в том, чтобы подбросить бутылку, после чего она должна приземлиться на дно и не упасть.

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