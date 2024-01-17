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Россияне начали бойкотировать Соловьева

  • 17.01.2024, 11:21
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Россияне начали бойкотировать Соловьева

Интерес к пропаганде на ТВ значительно упал.

На второй год войны в Украине россияне стали терять интерес к новостям и социально-политическим передачам на телевидении. Это следует из данных Mediascope об итогах телесмотрения в 2023 году, которые приводит «Коммерсант».

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину вклад новостных программ в структуру телепросмотра вырос с 10,5% до 14,8%. В прошлом году этот показатель снизился до 14,2%.

Социально-политические передачи также сократили показатель — с 15,3% в 2022 году до 13,5% в прошлом.

При этом у россиян вырос интерес к развлекательным и музыкальным программам (на 3,2 п.п., до 19,3%), познавательным фильмам (на 0,4 п.п., до 2,7%) и телесериалам. Вклад последних в структуру телепросмотра увеличился с 24,4% в 2022-м до 26,3%. В целом показатели жанров возвращаются к уровням довоенного 2021 года (3,4%, 20,6%, 28,6% соответственно).

Сразу после начала войны в Украине федеральные каналы поменяли сетки вещания и сократили объем развлекательного контента, увеличив количество информационных передач. Из эфира «Первого канала» исчезли «Поле чудес», «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся», «Точь-в-точь» и др. «Россия 1», в свою очередь, убрала «Танцы со звездами», поставив вместо развлекательного шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Сейчас сетку постепенно приводят к виду до 2022 года», — подтвердил источник, близкий к одной из студий производства телепрограмм. Снижение интереса зрителей к новостям и социально-политическим программам было ожидаемо, говорит директор по производству контента «Триколор» Марина Гаспарян. По ее словам, в 2022 году аудитория остро нуждалась в новостях, но сейчас развлекательные шоу, кино и сериалы постепенно вытесняют общественно-политические программы.

До этого близкий к российским властям ВЦИОМ в ходе опроса выявил падение доверия россиян к ТВ-пропаганде. В декабре российскому телевидению доверяли лишь 26% россиян, хотя в 2019-м таких было 30%, а в 2016-м — почти половина (46%).

По-прежнему высокий уровень лояльности к ТВ-пропагандистам сохраняют лишь пожилые россияне — 51% в возрастной группе старше 60 лет. Среди молодежи до 24 лет доля считающих телевидение «объективным» источником информации сжалась до ничтожных 5%, а среди людей среднего возраста (25-44 года) составляет лишь 9-13%.

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