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В Гомеле по «политической» статье судили директора кукольного театра

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  • 17.01.2024, 11:24
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В Гомеле по «политической» статье судили директора кукольного театра

Мужчина руководит театром с 1992-го года.

В Гомеле по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов) судили директора театра кукол Дмитрия Горелика, пишет «Гомельская весна».

Правозащитникам пока не известно, в чем обвиняли мужчину и какое решение принял суд.

Дмитрий Горелик руководит театром с 1 июня 1992 года. Его имя на данный момент не было убрано с сайта Гомельского театра кукол — он по-прежнему указан как директор.

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