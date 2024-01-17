Военный эксперт: У ВСУ уже есть оружие, меняющее «правила игры» 1 17.01.2024, 11:29

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Дальше — только ядерное.

За исключением истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные Силы Украины уже фактически имеют всю номенклатуру вооружений, которую может предоставить Запад. Но самое главное – не список, не определенные образцы, а их количество. Очень большое количество. Именно это и есть game-changing weapons – оружие, которое может изменить ход войны. После того, как Украина получит ракеты ATACMS большого радиуса действия, дальше останется только тактическое ядерное оружие.

Что касается текущей ситуации на фронте, то на отдельных участках на востоке она достаточно тяжелая. Неблагоприятная погода не стала помехой для российской оккупационной армии, просто теперь враг начал бросать в бой меньше техники, но больше личного состава. Однако нельзя исключать, что Генеральный штаб ВСУ готовит контрнаступательную операцию. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– В Главном управлении разведки рассказали о целях страны-агрессора. Это установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями в пределах административных границ, удержание остальных оккупированных территорий и истощение украинской ПВО. В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский сообщил, что в настоящее время Сухопутные войска сосредоточены прежде всего на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км. По вашему мнению, может ли какая-либо из сторон наступать?

– Здесь нет никаких неожиданностей. Очевидно, что мы перешли в состояние обороны. Очевидно, что у россиян есть наступательные планы, но сейчас им мешают погодные условия. Эти качели с плюсовыми и минусовыми температурами не позволяют развернуть полноценное наступление на некоторых направлениях, на которые они уже нацелились. Им нужно, чтобы промерзла земля. Когда она промерзнет, это будет… Это полностью зависит от погодных условий.

– То же можно сказать и о Силах обороны Украины? Что и их планы также в значительной степени зависят от погодных условий?

– Нет. Я имею в виду только наступательные операции. Насколько я понимаю, сейчас Вооруженные Силы Украины не планируют наступательных операций, поэтому для них логистика не столь актуальна, как для россиян, которые пытаются наступать, когда эта логистика должна следовать наступающим войскам.

Мы сейчас находимся в обороне, логистика уже более-менее отлажена. Поэтому погода если и имеет влияние на нас, но она не критическая.

– Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 – можно ли говорить, что благодаря этой успешной операции украинских Сил обороны сегодня наша ПВО укрепилась?

– Она укрепилась еще раньше. Вспомним май 2023, когда были сбиты самолеты над Брянщиной, вспомним декабрь 2023, когда на том же Херсонском направлении были сбиты сразу три Су-34. Это продолжающийся постепенный процесс.

Плюс подразумеваем, что это спланированная операция, спланированная акция. Итак – да, наша ПВО усилилась. Но говорить, что мы можем полностью прикрыть всю территорию Украины, мы пока не можем. Тем не менее, мы способны наносить очень тяжелые для россиян удары.

– Считаете ли вы этот факт, а также некоторые последние новости с фронта, в частности, о том, что Силы обороны (с помощью HIMARS уничтожили вражескую ЗРК «Оса» https://charter97.org/ru/news/2024/1/17/579725/) – все это свидетельствует о том, что, возможно, Украина получила большую военную помощь, чем ту, о которой говорят открыто?

– Я таких признаков не вижу. ЗРК «Оса» – это военная ПВО, которая находится у линии фронта, как и «Стрела-10». Поэтому их уничтожение по обе стороны – это постоянный процесс. Я не вижу того, чтобы большее количество ЗРК россиян было уничтожено за последнее время.

Да, в возведении за 16 января было плюс три ЗРК, но эти комплексы задействованы россиянами на левом берегу. Там они уничтожены ударами дронов. Но кардинального изменения тактики или увеличения потерь россиян я лично не увидел.

– Считаете ли вы, что у Украины есть возможность получить оружие, которое изменит ход войны, game-changing weapons? Если да, какое оружие можно назвать таковым?

– Например, я не считаю изменяющими ситуацию на поле боя истребители F-16. Я убежден, что сейчас мы получили максимальную номенклатуру вооружения, вопрос только в количестве образцов.

По крылатым ракетам – тот же Scalp, Storm Shadow. Нам просто нужно больше ракет. Taurus? Возможно, они усилили бы нас, потому что они более дальнобойны, чем Storm Shadow. Но здесь вопрос упирается в количество самолетов, которые могут использовать их. Мы все понимаем, что количество Су-24, с которым можно использовать Taurus, не слишком велико, есть определенные ограничения.

Относительно HIMARS – да, у нас достаточно пусковых установок, но недостаточно ракет. Думаю, что Запад дал нам максимум того, что он может дать, без уменьшения собственной обороноспособности. Нам нужны ракеты. Можно говорить о самоходных артиллерийских установках, и там тоже единственная проблема – снаряды.

А что касается вооружения, которое изменит ход войны… Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что только массовость использования этого оружия может что-то изменить. А дальше, после ATACMS следует только тактическое ядерное оружие.

– В отчете американского Института изучения войны за 15 января говорится, что в районе Бахмута и Авдеевки продолжались позиционные бои, но территориальных изменений не произошло. Считаете ли вы, что и на этом участке фронта погода играет немаловажную роль? Каков ваш прогноз?

– Я не могу сказать, почему Институт изучения войны представляет такие сведения, ведь, по неофициальным данным, там идут достаточно активные боевые действия. Россияне прут. Они переюросили дополнительные силы. Очень трудная ситуация под Бахмутом, под Хромово, под Авдеевкой, под Степным, под Водяным, где очень критическая ситуация для нас.

У ВСУ уже есть оружие game-changing, дальше только ядерное: интервью с Жироховым

Там фактически уничтожена передняя линия фронта, не за что зацепиться, огромная серая зона между нашими и российскими позициями. Это позволяет россиянам работать ДРГ, мобильными группами. И это давление постоянно. По крайней мере, это то, о чем я слышал. Погодные условия не снизили давление. Просто россияне используют меньше техники и больше людей, больше штурмовых групп, больше «Шторм-Z» – больше всего.

Ситуация там очень тяжелая. Я не думаю, что в ближайшее время может быть для нас положительная динамика. Пока таких маркеров нет. Возможно, Генеральный штаб готовит какую контрнаступательную операцию, но пока этого не заметно.

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