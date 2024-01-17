Зачем опытные автомобилисты крепят в машинах прищепки 3 17.01.2024, 11:39

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Ответ вас удивит.

Многие автолюбители сталкиваются с неприятным запахом в салоне, который, кажется, появляется из ниоткуда. Покупка ароматизаторов может оказаться недостаточно эффективной мерой, поэтому «изобретатели» придумали, как освежить воздух в автомобиле без покупных ароматизаторов.

«Главред» рассказал, почему автолюбители прибегают к креативному использованию бельевых прищепок, чтобы освежить воздух в салоне машины.

Что сделать, чтобы в машине всегда приятно пахло?

Неприятные запахи в автомобиле могут превратить поездку в настоящий кошмар. Большинство ароматизаторов для машин обходятся весьма недешево, а для экономных автовладельцев существует простой лайфхак - обычная бельевая прищепка из дерева может стать вашим спасением.

Этот метод не только экономит ваши средства, но и является экологичным вариантом. Вы сами выбираете масло с тем ароматом, который придется по вкусу.

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