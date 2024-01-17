«Это сработало»: Украина напугала заместителя Шойгу 17.01.2024, 11:42

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Стало известно о показательном эпизоде во время войны.

Массовая раздача киевлянам автоматов, когда город оказался под угрозой вторжения ВС РФ, сыграла важную роль. Она подорвала уверенность армии Путина.

Такое заявление сделал глава правящей фракции «Слуга народа» Верховной Рады Давид Арахамия, общаясь с журналистами.

Он уверяет, что идея выдать автоматы жителям Киева принадлежит тогдашнему главе МВД страны Денису Монастырскому.

Он считал, что, с одной стороны, это придаст уверенность киевлянам и остановит бегство людей из города, а с другой - напугает агрессора. Россияне поймут, что город просто так взять не получится, так как украинцы будут стрелять в них из каждого угла. Его задумка сработала на все 100%, уверяет Арахамия.

Глава «Слуги народа» тогда участвовал в стамбульских переговорах с Москвой. И вопрос автоматов тогда был поднят в разговоре с замминистра обороны РФ Александром Фоминым.

«Заместитель Шойгу спросил: «Чем вы будете оказывать сопротивление?» А я говорю, что по состоянию на сейчас, пока мы с вами разговариваем, я немножко приукрасил, конечно, уже роздано полмиллиона автоматов, а когда мы закончим сегодня, будет больше миллиона. А когда мы уедем, будет уже два миллиона. Сказал, что у вас нет шансов взять город. И это сработало», - рассказал Арахамия.

Напомним, что в итоге армии РФ так и не удалось зайти в Киев. Россияне бежали из Киевской области и всей северной части Украины, нарвавшись на ожесточенное сопротивление украинцев.

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