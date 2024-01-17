Под Минском задержали 23-летнюю модель OnlyFans 7 17.01.2024, 11:55

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иллюстративное фото

У девушки изъяли компьютерную технику.

Оперативники в сфере нравов Барановичского ГОВД задержали 23-летнюю жительницу Минского района. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что на протяжении года девушка самостоятельно снимала видео, сама же выступала в роли актрисы. Затем размещала ролики на специализированных сайтах с целью получения выгоды. Доступ к контенту стоил от 50 до 500 рублей», – говорится в пресс-релизе.

Судя по опубликованным МВД кадрам, речь идет о площадке OnlyFans.

Дома у девушки обнаружили и изъяли компьютерную технику, цифровые носители информации, аппаратуру для записи, тематический реквизит и осветительное оборудование.

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