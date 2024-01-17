Умеров рассказал Остину, как ВСУ сбили российский А-50 1 17.01.2024, 11:53

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Подробности.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время которого они среди прочих тем обсудили сбитие российского самолета А-50.

Об этом сообщил Telegram-канал минобороны Украины.

«Проинформировал коллегу об умелых действиях украинских военных, которые позволили сбить российский самолет А-50 над Азовским морем», — сказал Умеров.

Также главы оборонных ведомств обсудили нынешнюю ситуацию на фронте, усиление фортификаций, предоставление дополнительных средств ПВО и обеспечение Воздушных Сил.

«Готовимся к отражению новых атак», — подытожил министр обороны Украины.

14 января СМИ сообщали, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт Ил-22.

На следующий день эту информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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