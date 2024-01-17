Путин грезит о «Мутаборе»2
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 17.01.2024, 11:58
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Главу Кремля прорвало.
Владимир Путин впервые прокомментировал почти голую вечеринку Ивлеевой. И сделал это там, где от него этого совсем не ожидали — на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».
Слова Путина были посвящены тем, кто возвращается с фронта: «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать».
Таким образом президент РФ показал, что он в курсе вечеринки, а также продемонстрировал свое отношение к ней. Ждем национальную программу для военкомов по отправке завсегдатаев клубов и вечеринок на фронт? В российской парадигме им срочно надо «жизненные приоритеты» менять.
Телеграм-канал «Русский декаданс»