Путин грезит о «Мутаборе» 2 Телеграм-канал «Русский декаданс»

17.01.2024, 11:58

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Главу Кремля прорвало.

Владимир Путин впервые прокомментировал почти голую вечеринку Ивлеевой. И сделал это там, где от него этого совсем не ожидали — на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».

Слова Путина были посвящены тем, кто возвращается с фронта: «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать».

Таким образом президент РФ показал, что он в курсе вечеринки, а также продемонстрировал свое отношение к ней. Ждем национальную программу для военкомов по отправке завсегдатаев клубов и вечеринок на фронт? В российской парадигме им срочно надо «жизненные приоритеты» менять.

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