закрыть
17 января 2024, среда, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин грезит о «Мутаборе»

2
  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 17.01.2024, 11:58
  • 3,554
Путин грезит о «Мутаборе»

Главу Кремля прорвало.

Владимир Путин впервые прокомментировал почти голую вечеринку Ивлеевой. И сделал это там, где от него этого совсем не ожидали — на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».

Слова Путина были посвящены тем, кто возвращается с фронта: «Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать».

Таким образом президент РФ показал, что он в курсе вечеринки, а также продемонстрировал свое отношение к ней. Ждем национальную программу для военкомов по отправке завсегдатаев клубов и вечеринок на фронт? В российской парадигме им срочно надо «жизненные приоритеты» менять.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»