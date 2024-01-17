Минобороны Беларуси внезапно объявило о проверке танкового батальона

Минобороны Беларуси внезапно объявило о проверке танкового батальона2
- 17.01.2024, 11:59
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Будет оценено и состояние спецтехники.
Министерство обороны Беларуси сообщило 17 января о начале проверки танкового батальона одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.
О начале проверки распорядился глава Генштаба ВС Беларуси генерал-майора Виктора Гулевич.
В Минобороны заявили, что в ходе проверки танкового батальона будет проводится оценка готовность личного состава воинской части к выполнению задач по предназначению. Также на контроле - состояние вооружения, военной и спецтехники к последующему применению.