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Во дворе гродненцев появился свой «парк Юрского периода»

  • 17.01.2024, 12:08
Во дворе гродненцев появился свой «парк Юрского периода»

Материалом для производства невероятных фигур стал снег.

Эти несколько дней Гродно живет в стиле творчества. Материалом для производства невероятных фигур стал снег: погода благоволит созданию снеговиков. В том, что гродненцы мега талантливы, сомнений нет. Вот очередное подтверждение, пишет newgrodno.by.

В одном из дворов частного дома в Погоранах-Кошевниках появился зимний вариант парка Юрского периода. Хозяева дома Марина и Марек слепили из снега тираннозавра и диплодока.

«Наш сын Ренат очень любит динозавров. Поэтому решили поддержать его увлечение», — рассказывают родители.

Видно, что ребенок в восторге. Еще бы: не каждый день посидишь верхом на диплодоке.

На этом, впрочем, родители останавливаться не собираются и планируют слепить еще парочку динозавров. Тем более, что получается у них отлично.

Кстати, дворовый парк развлечений одними необычными снеговиками не ограничивается. Родители оборудовали для сына и снежную горку. Эта зима мальчишке явно запомнится!

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