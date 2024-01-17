Россия внезапно изменила направление перемещения техники на Донбассе
- 17.01.2024, 12:07
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К чему готовятся оккупанты?
Вооруженные силы Российской Федерации изменили направление перемещения во временно оккупированном Мариуполе в сторону Волновахи Донецкой области.
Об этом сообщил городской голова Петр Андрющенко в своем Telegram-канале 17 января.
«Военные перемещения в Мариуполе вновь изменили направление в сторону Волновахи», — сказал Петр Андрющенко.
Он отметил, что личный состав ВС РФ и инженерные подразделения перемещались с Новоазовского и Бердянского направлений по трассе Мариуполь — Донецк в сторону Волновахи.
По словам Андрющенко, российские военные начали расселение офицерского состава в новых и отремонтированных домах в Центральном районе Мариуполя. Наибольшая концентрация врага наблюдается возле проспекта Металлургов и бульвара Шевченко, а также в частном секторе Новоселовка.
«Зафиксирован факт использования бетонных конструкций, похожих на секции для многоэтажек в обустройстве фортификаций на участках вокруг Волновахи», — заявил советник мэра Мариуполя.
Петр Андрющенко отметил, что можно говорить о продолжении стягивания и накопления резервов вокруг Волновахи и на северо-западе Мариупольского района. Он отметил, что Угледар остается в зоне наиболее вероятного следующего давления оккупантов на севере Донецкой области.