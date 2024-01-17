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Какими необычными именами называли детей в Минске в прошлом году

  • 17.01.2024, 12:15
Какими необычными именами называли детей в Минске в прошлом году

Одни родители отдают предпочтение стандартным именам, а вот другие не боятся экспериментировать.

В Минске наблюдается интересная тенденция при выборе имен для новорожденных. Так, многие жители города остаются верными традициям и отдают предпочтение распространенным именам для своих детей. Но в последние годы немало мам и пап проявляют креативность, необычно называя сыновей и дочерей, — рассказала «Минск-Новостям» начальник отдела нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг Главного управления юстиции Мингорисполкома Юлия Михолап.

— В 2023 году были зарегистрированы Святогор, Устин, Фома, Потап, Лявон, Еремей, Агафья, Аксиния, Василиса, Илария, Матрона, Лукерия, Славяна и не только, — отметила Михолап.

— Детям можно дать не более двух имен, при этом первое из них считается основным. Например, в прошлом году девочек называли Анна-Мария, Агата-Александра, Ева-Евгения, Ева-Констанция, Евдокия-Мария, Илария-Мирослава. Мальчиков — Алесь-Елисей, Вадим-Мир, Франциск-Иосиф, Эван-Леон, Лев-Николай, Лев-Теодор.

Что касается более распространенных имен, то среди женских на протяжении нескольких лет лидирующую позицию занимает имя София. Также популярными именами стали Ева, Анна, Мария и Алиса.

В 2023 году мальчикам часто давали имена Михаил, Матвей, Марк, Тимофей и Роман.

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