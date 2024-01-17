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Анджей Дуда: Украина может начать процесс вступления в НАТО еще до окончания войны

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  • 17.01.2024, 12:19
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Анджей Дуда: Украина может начать процесс вступления в НАТО еще до окончания войны

Президент Польши назвал способ.

Украина не сможет стать членом НАТО во время войны, но должна получить приглашение в Альянс и начать процесс вступления.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает «Польское радио».

«Украина должна получить приглашение в НАТО, которое начало бы этот процесс. Это чрезвычайно важно также для морального духа защитников Украины»,- сказал он во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

По его словам, во время войны вступление невозможно, но приглашение запустит процесс обсуждения вопроса в парламентах стран-членов НАТО.

Польша, как и другие страны Запада, призвала к дальнейшей поддержке Украины. Президент Польши заявил, что это ключевой вопрос безопасности в Европе. «Если Россия в этой войне победит, то будет продолжать свою агрессивную политику, а если будет продолжать свою агрессивную политику, то практически очевидно, что нападет снова и будет иметь очередную войну последствием российской агрессии».

Дуда также заверил Зеленского накануне визита премьер-министра Дональда Туска в Киев, что Украина может быть спокойна по поддержке Польши.

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