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Ученые впервые успешно клонировали макаку-резуса

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  • 17.01.2024, 12:23
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Ученые впервые успешно клонировали макаку-резуса

Исследователям впервые удалось клонировать вид приматов, столь близкий к человеку.

С тех пор как овечка Долли стала первым клонированным млекопитающим прошло более четверти века и теперь ученые заявляют о новом прорыве: им наконец-то удалось успешно клонировать вид, известный своей близостью к человеку — макаку-резуса (Macaca mulatta), пишет Daily Mail.

Китайские исследователи заявляют, что использовали в своем эксперименте соматические клетки макаки-резуса — клетки животных, отличные от сперматозоидов и яйцеклеток. В результате им удалось создать генетически идентичную копию. Известно, что клон был совершенно «здоров» и прожил после своего рождения в Пекине более двух лет.

Исследование было проведено Цян Суном и его коллегами из Университета Китайской академии наук в Пекине. Команда отмечает, что клон макаки-резуса был создан с использованием метода, известного как перенос ядра соматической клетки (SCNT). Однако эксперты все еще исключают использование этого метода для клонирования людей: слишком много этических вопросов и вопросов безопасности еще предстоит разрешить.

Отметим, что макака-резус представляет особый интерес для исследователей, так как этот вид приматов анатомически и физиологически близок к человеку. Кроме того, макаки-резус также широко используются в исследования здоровья человека.

По словам команды, они были удивлены, что ранее не одна макака-резус еще не была клонирована с использованием метода переноса ядра соматической клетки. А потому они решили это исправить и теперь заявляют об успешном окончании эксперимента. В результате авторы исследования представили успешную стратегию клонирования приматов.

Метод SCNT предполагает использование соматической клетки, например клетки кожи, ДНК которой затем переносится в яйцеклетку с удаленным ядром. Известно, что соматические клетки содержат генетическую информацию о том, как устроен организм, но, увы, не могут дать начало новому организму. Однако эта проблема решается посредством переноса ДНК соматической клетки в яйцеклетку. В случае успеха, процесс приведет к полному перепрограммированию генетического материала в ядре, что позволит яйцеклетке начать деление и формирование клонированного эмбриона.

Именно этот метод ранее привел к успешному клонированию различных млекопитающих, в том числе и овечки Долли в 1996 году. В 2017 году этот метод использовали для создания макак-крабоедов (Macaca fascicleis). К слову, клонирование макаки-резуса было проведено той же компанией, которая проводила исследование 2017 года.

В то же время эффективность клонирования большинства видов млекопитающих все еще остается чрезвычайно низкой, а также связана с высокой смертностью в утробе матери или вскоре после рождения. Например, предыдущая попытка клонировать макаку-резуса была предпринята еще в 1997 году, однако потерпела крах — клон умер через 12 часов после рождения.

В новом эксперименте ученым удалось добиться успеха, но из 113 первоначальных эмбрионов выжил всего один — простыми словами, показатель успеха составил менее 1%. По словам эксперта Национального центра биотехнологии Испании, доктора Луиса Монтолиу, который не участвовал в исследовании, добиться успеха в подобных экспериментах «чрезвычайно сложно».

По словам ученого, новое исследование демонстрирует две вещи: во-первых, приматов действительно можно клонировать, во-вторых, чрезвычайно сложно добиться успеха в подобных экспериментах с такой низкой эффективностью. Все это наталкивает лишь на один вывод: клонирование человека на данном этапе исключено.

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