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ВСУ под Авдеевкой уничтожили редкий раритет советского оборонпрома

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  • 17.01.2024, 12:32
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ВСУ под Авдеевкой уничтожили редкий раритет советского оборонпрома

Что известно об этом оружии?

В районе Авдеевки в Донецкой области ВС РФ потеряли БТР-50, который был произведен еще в 50-х годах прошлого века. Об этом пишет «Военный курьер».

Раритетный БТР-50 зафиксировали на Авдеевском направлении. Его подбили во время одного из неудачных штурмов российской оккупационной армии. Бронированную технику оккупанты оставили под открытым небом.

Около года назад россияне из-за огромных потерь техники начали расконсервировать и модернизировать эти морально устаревшие модели. Их сейчас в России может быть до 1000 единиц. В настоящее время это уже второй такой бронетранспортер, который уничтожили Силы обороны Украины.

БТР-50: характеристики

Бронетранспортер БТР-50 предназначен для транспортировки личного состава (десанта) мотострелковых подразделений или военных грузов в условиях возможного огневого воздействия противника. Боевая бронированная гусеничная машина легкого типа.

Броня БТР-50 может защитить экипаж, состоящий из двух человек, от небольших обломков и патронов калибра 7,62-мм. Машина может перевозить до 20 бойцов десанта и груз весом до 2 тонн.

Чаще всего россияне устанавливают на расконсервированные бронетранспортеры зенитные установки ЗУ-23-2.

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