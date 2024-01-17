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Ксендз Генрих Околотович уже два месяца находится в «американке»

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  • 17.01.2024, 12:35
  • 1,766
Ксендз Генрих Околотович уже два месяца находится в «американке»
Генрих Околотович

В ней 83 года назад сидел будущий кардинал Казимир Свентек.

Уже два месяца настоятеля римско-католического прихода Святого Иосифа в Воложине держат в заключении. Генриха Околотовича задержали 16 ноября, на праздник Матери Божией милосердия. С тех пор никакой официальной информации о том, в чем обвиняют священника, не появилось, пишет katolik.life.

Компетентные органы ничего не сообщают о деле воложинского настоятеля, также неизвестно ни об обвинении, ни о расследовании, ни о состоянии здоровья священника близким ему людям — сплошное молчание. Они молятся за него и просят о молитве всех неравнодушных. Единственное, что компетентный источник смог сообщить - ксендзу Генриху передали очередной набор лекарств, а находится он в следственном изоляторе КГБ в Минске.

В этом же СИЗО, которое с советского времени называют «американкой», более полугода провел ксендз Владислав Лазарь в 2012-м, однако никакие доказательства его вины так и не были озвучены — священника обвиняли в «измене государству». Похоже, что в этом же обвиняют и ксендза Генриха,.

Также 80 лет назад в «американке» держали священника Казимира Свёнтека, который позже стал первым кардиналом в современной истории Беларуси.

Таким образом, стало известно, куда для ксендза Генриха можно попробовать прислать письмо, чтобы поддержать священника, рассказать ему о том, как много людей молятся за него.

По паспорту ксендз имеет имя Геннадий, поэтому адресатам нужно указать «Геннадий Околотович».

Адрес: СИЗО КГБ 220050, г. Минск, Главпочтамт, а/я 8.

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